

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:، عملیات تلقیح مصنوعی با فعالیت ماموران تلقیح سطح استان، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال بر روی ۱۰ هزار رأس دام سنگین در استان انجام شده است



حسین نگهدار به مزایای استفاده از روش تلقیح مصنوعی اشاره کرد و افزود: از جمله مزایای این روش می‌توان به عدم نیاز به نگهداری دام نر، کاهش هزینه‌های ناشی از پرورش و نگهداری دام نر، جلوگیری از افزایش همخونی و افزایش بازدهی تولیدمثل اشاره کرد.



او ادامه داد: تلقیح مصنوعی یکی از راهکار‌های مهم در افزایش ظرفیت ژنی و توسعه دامداری‌های روستایی به شمار می‌رود.



معاون بهبود تولیدات دامی با اشاره به اهمیت اصلاح نژاد در دام‌ها از طریق استفاده از دام‌های برتر با تولید بالا، افزود: برای دستیابی به این هدف، تلقیح مصنوعی به عنوان بهترین و آسان‌ترین شیوه برای ارتقای کمیت و کیفیت تولیدات شیر و گوشت قرمز محسوب می‌شود.

نگهدار گفت: با استفاده از این روش، می‌توان صفات مطلوب دام‌های نر را با سرعت بیشتری به تعداد زیادی دام ماده منتقل کرد و در مدت زمان کوتاهی، اثر حیوان نر برتر را در گله و منطقه مشاهده کرد.

او افزود: این اقدام در راستای برنامه‌های معاونت بهبود تولیدات دامی مازندران برای بهبود وضعیت دامداری‌ها و افزایش تولیدات دامی در استان صورت گرفته و انتظار می‌رود با تداوم این روند، بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات دامی در استان افزایش یابد