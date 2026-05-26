مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی از ثبت میانگین ۴۳۱.۶ میلی‌متر بارش در سال آبی جاری خبر داد و اعلام کرد: این میزان نسبت به سال گذشته که ۲۶۰.۷ میلی‌متر بوده، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

بارش ۴۳۱ میلی‌متری در آذربایجان غربی، رشد چشمگیر نسبت به سال گذشته

بارش ۴۳۱ میلی‌متری در آذربایجان غربی، رشد چشمگیر نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد قربان‌پور، مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی افزود: در سال آبی جاری، میزان بارش در این استان به ۴۳۱.۶ میلی‌متر رسیده است که نسبت به سال آبی گذشته (۲۶۰.۷ میلی‌متر) رشد چشمگیری داشته است.

وی جزئیات بارش در حوضه‌های آبریز استان را اینگونه تشریح کرد: حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۳۸۴.۱ میلی‌متر، حوضه آبریز زاب ۱۱۹۴.۹ میلی‌متر و حوضه آبریز ارس ۱۸۴.۴ میلی‌متر بارش را تجربه کرده‌اند که در هر سه حوضه، شاهد افزایش بارندگی نسبت به دوره مشابه سال گذشته هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان در خصوص وضعیت جوی روزهای آینده گفت: طی امروز (۵ خرداد) و به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، با فعالیت امواج جوی، رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده باران و رعد و برق در برخی نقاط شمالی استان پیش‌بینی می‌شود. احتمال بارش تگرگ در نقاط مستعد و وزش باد نیز وجود دارد که با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها در نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست.

برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، با استقرار الگوهای پایدار، شرایط جوی نسبتاً آرام خواهد بود، هرچند به دلیل شرایط فصلی، در ساعات بعدازظهر رشد ابر و وزش باد در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

روز جمعه، عبور امواجی از شمال غرب کشور و افزایش گرادیان فشاری، سبب وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) در سطح استان شده و رگبارهای پراکنده‌ای نیز در نیمه شمالی رخ خواهد داد.