او گفت: در این جلسه از کار گروه ستاد تسهیل به مشکلات ۱۳ واحد صنعتی بزرگ و کوچک در استان رسیدگی و در پایان با تصویب قوانینی در چهار چوب وظایف و اختیارات ستاد تسهیل امتیازاتی از قبیل تقسیط وام‌های اخذ شده، تعرفه‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و معوقات بانکی همکاری‌های لازم با صاحبان صنایع حاضر در جلسه صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشتهارد گفت: تمام تلاش و همت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این است واحد‌هایی که به هر دلیل دچار رکود و کم کاری شده‌اند باید به سرعت به شرایط عادی تولید برگردند و شاهد اشتغال و تولید روز افزون این واحد‌ها باشیم و ستاد تسهیل هم از تمام ظرفیت استانی و کشوری خود برای رفع این مشکلات استفاده می‌کند.او گفت: در این جلسه از کار گروه ستاد تسهیل به مشکلات ۱۳ واحد صنعتی بزرگ و کوچک در استان رسیدگی و در پایان با تصویب قوانینی در چهار چوب وظایف و اختیارات ستاد تسهیل امتیازاتی از قبیل تقسیط وام‌های اخذ شده، تعرفه‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و معوقات بانکی همکاری‌های لازم با صاحبان صنایع حاضر در جلسه صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز هم در این جلسه ضمن بیان دغدغه‌های مهم صنعتگران شهرک‌های صنعتی استان و بالاخص اشتهارد گفت: شهرک صنعتی اشتهارد یکی از بزرگترین ظرفیت‌های اقتصادی استان البرز و حتی کشور محسوب میشود و نیاز است که بیش از پیش به دغدغه صاحبان صنایع خصوصا در حوزه تامین برق توجه شود.

وی افزود: پست ۴۰۰ اشتهارد که مراحل اخذ مجوز آن برای احداث طی شده می تواند بخشی از مشکلات برق در شهرک صنعتی اشتهارد را رفع کند، احداث مزارع خورشیدی در کنار شهرک‌های صنعتی یکی از سیاست‌های مهمی بود که با دستور استاندار البرز به اجرا در آمد و این ظرفیت هم بخش مهمی از کمبود برق صنایع را جبران خواهد کرد.