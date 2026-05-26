شهردار منطقه ۵ تهران از پرداخت ودیعه مسکن به آسیبدیدگان جنگ در این منطقه تا نیمه خرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا پوریافر گفت: مبلغ ودیعه برای اجاره منزل مسکونی به تعدادی از خانوادههای آسیب دیده جنگ در این منطقه پرداخت شده و مابقی نیز حداکثر تا نیمه خردادماه صورت میگیرد و خانوادهها از هتلها به منازل جدید خود منتقل میشوند.
شهردار منطقه پنج تهران با اشاره به ثبت ۲۴۹ آسیب متوسط در این منطقه، خاطرنشان کرد: بیش از ۷۵ درصد آسیبهای این بخش نیز توسط منطقه و گروههای مردمی رفع شد.
وی افزود: ۴۲ واحد آسیب جدیتر دیدند و نیاز به تخریب و نوسازی داشتند که اقدامات در حال انجام است و به خوبی پیش میرود.
پوریافر گفت: برای رفع آسیبها از زیرساختها، تجهیزات و ماشینآلات و توان فنی نیروهای شهرداری منطقه و تخصص نیروهای مردمی و سازمان نظام مهندسی استفاده میشود.
شهردار منطقه پنج تهران با اشاره به اسکان ۲۸ خانواده آسیبدیده منطقه در هتلهای پایتخت، یادآور شد: