شهردار منطقه پنج تهران با اشاره به ثبت ۲۴۹ آسیب متوسط در این منطقه، خاطرنشان کرد: بیش از ۷۵ درصد آسیب‌های این بخش نیز توسط منطقه و گروه‌های مردمی رفع شد.

وی افزود: ۴۲ واحد آسیب جدی‌تر دیدند و نیاز به تخریب و نوسازی داشتند که اقدامات در حال انجام است و به خوبی پیش می‌رود.

پوریافر گفت: برای رفع آسیب‌ها از زیرساخت‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات و توان فنی نیرو‌های شهرداری منطقه و تخصص نیرو‌های مردمی و سازمان نظام مهندسی استفاده می‌شود.

شهردار منطقه پنج تهران با اشاره به اسکان ۲۸ خانواده آسیب‌دیده منطقه در هتل‌های پایتخت، یادآور شد: مبلغ ودیعه برای اجاره منزل مسکونی به تعدادی از خانواده‌ها پرداخت شده و مابقی نیز حداکثر تا نیمه خردادماه صورت می‌گیرد و خانواده‌ها از هتل‌ها به منازل جدید خود منتقل می‌شوند.