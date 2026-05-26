رئیس کل دادگستری مازندران از واگذاری واحد تولیدی ورشکسته «خزر شیر کامیاب» به سرمایهگذار ذیصلاح برای بهرهگیری از سرمایههای موجود و اشتغالزایی برای ۱۳۰ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به واگذاری شرکت ورشکسته و غیرفعال «خزر شیر کامیاب» به سرمایهگذار جدید گفت: این اقدام با هدف بهرهگیری از سرمایههای موجود و استفاده از ظرفیتهای صنعتی استان در جهت تولید و اشتغالزایی انجام شده است.
عباس پوریانی افزود: شرکت تولیدی خزر شیر کامیاب که در صنعت لبنیات فعالیت داشت، سالها پیش به دلیل مشکلات مالی فراوان، بدهیهای سنگین بانکی و در نهایت صدور حکم ورشکستگی، به تعطیلی کامل کشیده شده بود.
او ادامه داد: با ورود تخصصی اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری مازندران، رسیدگی به وضعیت حقوقی این واحد در دستور کار قرار گرفت و پس از تعیین تکلیف مطالبات بستانکاران و فراهمسازی شرایط قانونی، کارخانه به فردی ذیصلاح در امر تولید واگذار شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به سوابق اشتغال این مجموعه تصریح کرد: این شرکت در زمان فعالیت خود زمینه اشتغال ۱۳۰ نیروی ثابت را فراهم کرده بود که با این واگذاری، پیشبینی میشود حداکثر تا دو ماه آینده فعالیت مجدد خود را آغاز کرده و به مدار تولید بازگردد.
پوریانی گفت: اولویت دستگاه قضایی استان در پروندههای ورشکستگی، حمایت از سیاستهای کلی نظام و بهرهگیری از عرصه، اعیانی و تجهیزات واحدهای غیرفعال است تا با همراهی اشخاص واجد صلاحیت، مسیر رشد تولید و اشتغال در دیار علویان هموار شود.