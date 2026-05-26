پخش زنده
امروز: -
مجموعه «در و تخته»، که از شبکه دو سیما در حال پخش است به مسئله ازدواج در ابتدای جوانی و در سنین پایین میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تهیهکننده مجموعه «در و تخته»، گفت: این مجموعه ۱۱ قسمتی است که به مسئله ازدواج در ابتدای جوانی و در سنین پایین میپردازد، موضوعی که در جامعه امروز چندان پذیرفته نیست و معمولاً از سوی فضای نخبگانی، روانشناسان مذموم است، اما در این داستان، از زاویهای متفاوت و با نگاهی کاربردی و بهموقع به آن نگریسته میشود.
مسعود ملکی افزود: این اثر روایتگر سرگذشت دو خانواده است که ۱۷ سال پیش فرزندانشان در بیمارستان با یکدیگر جابهجا شدهاند. پس از گذشت هفده سال، پرستاری که از همان ابتدا به این ماجرا مشکوک بوده، بهدلیل عذاب وجدان و بیماریای که به آن دچار شده است، نزد این خانوادهها میرود و حقیقت را با آنها در میان میگذارد. بررسیها در نهایت نشان میدهد که کودکان واقعاً جابهجا شدهاند، با این تفاوت که دختر، شیر نامادری خود را نخورده و از نظر شرعی عملاً نسبت به خانوادهای که در آن بزرگ شده، نامحرم است. از همین نقطه، گره اصلی و پیچیدگیهای داستان آغاز میشود.
وی گفت: «دروتخته» اثری اجتماعی-دینی است که محور اصلی داستان آن بر پایه دینمداری خانوادهها قرار دارد. پدری که ناگهان با دختر خود نامحرم شده، آواره میشود و خانوادهها در پی حل این معضل برمیآیند. این داستان در ابتدا برای ساخت تلهفیلم نگاشته شد، سپس قرار بر این شد که به اثری سینمایی تبدیل شود که این امر محقق نشد و نهایتاً در قالب یک مینیسریال تلویزیونی به تولید رسید.
محور اصلی این قصه، تأکید بر شکلی از ازدواج است که دو یا سه دهه پیش امری مرسوم بود، اما امروزه به دست فراموشی سپرده شده است. در حالی که نیاز جوانان به ازدواج از ابتدای جوانی آغاز میشود. البته این رویکرد بهمعنای نادیدهگرفتن سایر مؤلفههای ضروری برای ازدواج نیست، چنانکه در داستان نیز به این واقعیت توجه شده است. شخصیت پسرِ ۱۷ ساله قصه، فردی «دستوپا دار» و دارای حرفه است که توانایی اداره یک زندگی را دارد.
وی گفت: در این روایت، تمرکز ما بر بیان مزایا نیست، بلکه تلاش کردهایم به پیامدها و آسیبهای ازدواج دیرهنگام بپردازیم. بر همین اساس، زوج دیگری در مجموعه حضور دارند که سن ازدواجشان گذشته و بهتبع آن، سطح خواستهها و انتظاراتشان افزایش یافته و تا حدی دستنیافتنی شده است.