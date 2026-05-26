شهرستان شهریار در هشتاد و ششمین شب شهادت رهبر انقلاب، بار دیگر شاهد حضور حماسی و خودجوش مردمی بود که با ایستادگی در میادین و خیابان‌ها، پیام وفاداری و پایداری خود را به گوش جهانیان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته، مردم ولایت‌مدار و غیور شهریار در هشتاد و ششمین قراری که پس از عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با یکدیگر گذاشته‌اند، به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند شعله ارادت به ولایت در این دیار خاموش‌شدنی نیست.

این حضور مستمر که اکنون از مرز دو ماه و نیم فراتر رفته، به نمادی از بصیرت و صبرِ انقلابی اهالی شهریار تبدیل شده است. حاضران در این اجتماع با شکوه، ضمن عزاداری در سوگ رهبر فقید و تجدید بیعت با رهبری جدید، بر ادامه راه اقتدار و حفظ وحدت ملی تاکید کردند.