فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، حضور به‌موقع و هوشیارانه مردم ولایت‌مدار مهاباد را عامل اصلی ناکامی طرح‌های دشمن برای ایجاد ناامنی و تجزیه کشور دانست. سردار محمدحسین رجبی تاکید کرد که این اقدام مردم، امیدآفرین و درس عبرتی فراموش‌نشدنی برای بدخواهان نظام بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، در جمع پرشور مردم مهاباد، ضمن تجلیل از حضور مثال‌زدنی و به‌موقع آنان، اعلام کرد: موقعیت‌شناسی، اقدام به‌هنگام و عمل تاریخی کردهای مهاباد، تصویری دشمن‌شکن ترسیم کرد که نه تنها در این شهر، بلکه در سایر نقاط استان آذربایجان و کشور نیز امیدآفرین بود.

وی با اشاره به اهمیت تاریخی این دوران، افزود: ما در حال ساختن تاریخی هستیم که آیندگان با اعجاز به این مقطع خواهند نگریست و از فداکاری، پایمردی و امید مردمان این سرزمین درس خواهند گرفت. مردم کرد، همچون سایر اقوام ایرانی، با ایستادگی پای انقلاب و کشورشان، نقشی فراموش‌نشدنی ایفا کردند.

سردار رجبی خطاب به مردم حاضر در جمع تصریح کرد: این شما بودید که با عمل به‌موقع خود، دشمنان اسلام را که امید داشتند از مرزها ضربه‌ای به کشور بزنند، ناامید کردید و اعلام نمودید: «ایران، کشور ماست». این حضور به‌موقع، وظیفه‌ای روشن برای مسئولان کشور مشخص کرد تا پس از این حماسه‌ها، با عزمی راسخ‌تر در خدمت مردم باشند و در مسیر توسعه گام بردارند.

وی با اشاره به برنامه‌های دشمنان برای سقوط و تجزیه کشور، خاطرنشان کرد: طرح‌های دشمنان برای ورود از مرزهای نزدیک و بنای سقوط و تجزیه کشور، با حضور به‌موقع شما در میادین، ناکام ماند. شناخت دشمنان از کردها و ایرانی‌ها اشتباه بود؛ مردمان کرد، دل در گرو این کشور دارند و اقوام در ایران، فرصتی برای پیشرفت هستند، نه تهدید.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی دو نکته مهم را برجسته کرد: اول اینکه مردم ایران هیچ‌گاه صهیونیست‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و مشت محکمی بر دهان آنان کوبیدند. دوم، اوج قدرت ما در برابر دشمنان است.

سردار رجبی تاکید کرد: افرادی که به تحریک ضدانقلاب و اشرار پیوسته‌اند، باید بدانند که مزدوری برای دشمنان عاقبت بدی دارد و تا دیر نشده به آغوش گرم نظام بازگردند. این فرصت خوبی است که عظمت حضور مردم را ببینند و درس عبرت بگیرند.

وی در پایان سخنرانی خود نوید داد که همراه با پیروزی، توسعه نیز بیش از پیش در این شهرستان‌ها شاهد خواهیم بود، چرا که تراز کشور ما پس از جنگ بالاتر رفته و به قدرت جهانی تبدیل شده‌ایم. او در نهایت از مردم شریف و فهیم مهاباد و عشایر انقلابی کشورمان تشکر کرد.