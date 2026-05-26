به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ­متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به امت اسلامی که امروز به وسیله حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:

­لبَّیک اللّهمّ لبَّیک، لبَّیک لا شریک لک لبَّیک، إنّ الحمد و النّعمة لک و المُلک­

­خدایا، دعوت تو را اجابت می‌کنم، هیچ شریکی برای تو نیست و همه ستایش‌ها و همه نعمت‌ها و همه مُلک و قدرت از سوی تو و متعلق به تو است.

­موسم حج امسال نیز فرا رسید و حج گزاران امت اسلام احرام بندگی بستند و تلبیه گفتند تا از زندگی مادی و معمولی به زندگی الهی و سعادتمندانه هجرت کنند؛ زندگی توحیدی بر محور عبودیتِ حضرت حق جلًّ وعلا، و طرد و نفی و برائت از اندادُالله، اما فرصت این هجرت تنها متعلق به زائران و حجاج امسال بیت الله نیست و تمامی برادران و خواهران مسلمان ایران و سراسر جهان، از آنها که در سال‌های گذشته‌ی عمر خود حاجی شده تا کسانی که هنوز موفق به انجام دادن اعمال حج نشده‌اند، شامل می‌شود.

شرط این هجرت، بستن احرام دائمی حول ذکرُ الله است؛ طواف دائمی بر گِرد محور حق است؛ سعی دائمی در میانه قله‌های خطیر تکالیف الهی است؛ رمی دائمی شیطان شریر است، با جلوه‌های اغواگر و همه اذنابش؛ وقوف آمیخته با توجه و تضرع است؛ اطعام فقیرِ زمینگیر و رهگذر است، قربانی کردن هوا‌ها و تمایلات منحرف ساز و زدودن پلیدی‌های درونی است؛ و در همه حالات، آماده خدمت بودن و بر افراشتن پرچم دفاع از حق است؛ و اینگونه بود که ملت ایران در میقات انقلاب اسلامی قدم در مسیر همین هجرت گذاشت، صلای ابراهیمی خمینی کبیر را اجابت کرد، لباس سلطه پذیری از تن درآورد، احرام سعادتمندی دنیوی و اخروی بر تن نمود و لبیک گویان و هروله کنان تلاش کرد تا بر محور معارف اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وسلًّم طواف نماید و خود را به نور عالم تاب عدل جهانی و ولایت عظمی نزدیک کند. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا.

­آری الله اکبر؛ و با همین سلاح الله اکبر بود که ملت مسلمان ایران در ۴۷ سال قبل قیام کرد، رژیم طاغوت، دیکتاتور و وابسته پهلوی را ساقط کرد، دست و پای آمریکای طعمکار و مستکبر را از کشور بُرید و نفوذ صهیونیسم را به کلی قطع کرد.

­با همین سلاح الله اکبر بود که پس از تجاوز رژیم بعث صدامی به خاک ایران، مجاهدان غیور و جوانانِ از خود گذشته حماسه ۸ سال دفاع مقدس را رقم زدند و علی رغم حمایت همه قدرت‌های شرق و غرب از رژیم بعث، او را بر سر جای خود نشاندند و این ایستادگی را تا سال‌ها بعد در برابر محاصره‌های اقتصادی، کودتا، تحریم‌های ظالمانه، حملات بیشمار سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی، محکم و استوار ادامه دادند.

­الله اکبر؛ همین سلاح الله اکبر بود که رشته‌های اتصال امت اسلامی و جوانان مجاهد جبهه مقاومت را از ایران تا لبنان و فلسطین و عراق و سوریه، از آفریقا و یمن تا افغانستان و پاکستان و همه ملت‌های آزاده جهان مستحکم کرد تا این حبل متین به دفاع از کیان امت اسلامی در برابر متجاوزان غاصب صهیونیستی برخیزد، طومار داعش را در هم پیچد، طوفان الاقصی به راه اندازد و نَفَس رژیم متزلزل صهیونیستی را به شماره بیندازد.

­الله اکبر؛ آری خداوند تبارک و تعالی بزرگتر است از آنکه به وصف آید. این سلاح الله اکبر ­بود که جمهور اسلامی ایران با اتکا به آن موفق شد رژیم صهیونیستی را در جنگ تحمیلی دوم در خرداد ۱۴۰۴ زیر ضربات سهمگین خود بیچاره کند، سیلی سختی به آمریکای متجاوز بزند و دشمن را در هدف خود مبنی بر تسلیم ایران ناکام کند.

­و سلاح الله اکبر، چنان قوت و نیرویی به ملت ایران بخشید که پس از واقعه جانگداز شهادت قائد عظیم الشان، فرزند خلف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای اعلی الله مقامَه الشریف به دست اشقیاء جهان امروز بعثت الهی یافت و با حضور همه جانبه در هر عرصه‌ای که نیاز بود، چشمان دنیا را به افتخار آفرینی‌های خود خیره کرد.

­به درستی که خداوند تبارک و تعالی بزرگتر است از آن که به وصف آید. با همین سلاح الله اکبر بود که رزمندگان غیور و نیرو‌های مسلح جانفدا در ایران اسلامی، با همراهی مجاهدان جبهه مقاومت خصوصاً لبنان عزیز به پیروزی‌های چشمگیر در برابر دو ارتش تروریستی و تا بُن دندان مسلح آمریکایی- صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم دست یافتند؛ با توکل به حضرت ربوبی و به وسیله موشک‌ها و پهپاد‌های خود در زمین، هوا و دریا شیطان بزرگ یعنی آمریکا و حیوان دست آموزش، رژیم صهیونیستی را رمی کردند و وعده صادق الهی به نصرت مجاهدان در راه خدا را، به چشمان خود دیدند.

­و باز هم الله اکبر؛ بی گمان خداوند تبارک و تعالی بزرگتر است از آنکه به وصف آید و جنود او بر هر قدرتی چیره‌اند؛ و با همین سلاح الله اکبر است که در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت، بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد و برائت از مشرکان از رمی جمرات حج به صحنه‌های زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان در اقصی نقاط عالم تسری خواهد یافت. امت اسلامی و ملت‌های منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک زیادی دارند که نظم جدید و هندسه آینده منطقه و جهان را شکل خواهد داد.

­اینجانب با صدق و خلوص همه کشور‌ها و دولت‌های اسلامی را به دوستی و تعاون به خیر و نیکی دعوت می‌کنم تا با همکاری یکدیگر در راه پیشرفت امت اسلامی و حل مسائل دنیای اسلام قدم برداریم.

­آنچه در این زمینه مسلّم است، عقربه زمان به عقب برنمی گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه، دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود. آمریکا علاوه بر آنکه دیگر، نقطه امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق خود فاصله می‌گیرد. رژیم متزلزل و غده سرطانی صهیونی نیز به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر ۱۰ سال قبل رهبر عظیم الشان شهید قَدّس اللهُ نفسَه الزکیه ۲۵ سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید، ان شاءالله.

­به همین جهت امسال مسئله برائت از مشرکان اهمیتی مضاعف دارد و عمق و گستره برائت از آمریکا و رژیم صهیونی، فراتر از آئین برائت در موسم و میقات حج بوده و در نقاط مختلف ایران و جهان پس از این ایام مبارک، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، شعار رایج امت اسلامی و مظلومان عالم خصوصاً جوانان خواهد بود.

­آینده متعلق به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است و هر یک از ما می‌توانیم به اندازه همت، ظرفیت و مسئولیت خود در تحقق این آینده و نزدیک‌تر شدن به آن ایفای نقش کنیم. زائران و حج گزاران ایرانی در حج امسال نقش موثر و برجسته‌ای در روایت فتح جنگ تحمیلی سوم برای سایر برادران و خواهران مسلمان خود و امیدوار ساختن آنها به آینده روشن، دارند.

­از همه حجاج عزیز می‌خواهم به دعا برای تعجیل در فرج منجی بشریت عجل الله تعالی فرجَه اهتمام ورزیده و برای وحدت امت اسلامی، آزادی فلسطین و مسجد الاقصی، رفع گرفتاری‌های بزرگ مسلمین و رسیدن به ظفر نهایی مقابل استکبار جهانی دعا کنند و اینجانب را نیز مشمول دعای خیر خود نمایند.

­پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و نظر لطف و رأفت خود را شامل حال حجاج و همه امت اسلام کن. توفیق حجِ مقبول نصیبشان بگردان، دل هایشان را از انوار معرفت و بصیرت روشن فرما و عزم و اراده آنان را برای حرکت در مسیر اصلاح حالِ امت و ظفر نهایی بر دشمنان اسلام راسخ‌تر نما.

­پروردگارا فضل و رحمت واسعه خود را بر ارواح مطهر شهدای راه خدا خصوصاً شهیدان جبهه مقاومت و در راس آنان رهبر عظیم الشانِ شهید اعلی اللهُ مقامَه الشریف نازل فرما و از حج حاجیان و عبادت عبادتگران و سعی تلاشگرانی که مشمول هدایت و راهبری قائد امت بوده‌اند، نصیب وافر به روح ملکوتی او واصل فرما و ملت ایران و امت اسلامی را در استمرار راه و هدف او یاری نما.

­پروردگارا برترین صلوات و تحیات خود را بر سرور و مولایمان حضرت مهدیِ منتظَر صلوات الله و سلامُه علیه و علی آبائِه الطاهرین نازل فرما و همه ما و امت اسلامی را مشمول ادعیه زاکیه و مستجاب آن حضرت قرار بده و عالَم را به قدوم مبارکش منور و مزین فرما، آنچنانکه وعده فرمودی ­قلب‌های ما مالامال از اطمینان به آن وعده محتوم است. «­وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَیٰ­ لَهُمْ ­وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ­ مِنْ ­بَعْدِ­خَوْفِهِمْ ­اَمْنًا­».

­والسلام علی جمیع اخوانُنا المسلمین و رحمه الله و برکاتُه.

­ذی الحجه ۱۴۴۷ –­سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای