جلسه ارزیابی حسی روغن زیتون، با هدف صدور گواهی آکرودیته بینالمللی، در اداره استاندارد رودبار تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل استاندارد گیلان اعلام کرد: در نشستی که با حضور ارزیابان مورد تأیید شورای بینالمللی زیتون (IOC) و مسئولان اداره استاندارد رودبار در این شهر برگزار شد، نمونههای ارسالی از سوی این شورا مورد ارزیابی قرار گرفت.
آزمون دورهای (رینگ تست) هر سال به صورت مستمر برای ارزیابی انواع روغن زیتون و صدور گواهی آکرودیته بینالمللی برگزار میشود.
در این نشست، همچنین عوامل مؤثر در تولید و عرضه روغن زیتون بیکیفیت در کشور و راههای برون رفت از آن بررسی و بر لزوم ارتقای کیفیت این محصول استراتژیک منطقه تأکید شد.