به‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر، برنامه‌ریزی شده است ۳۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد زیر پوشش ستاد دیه استان همدان آزاد شوند.

آزادی ۳۰ زندانی در همدان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر

آزادی ۳۰ زندانی در همدان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرعامل ستاد دیه استان همدان از آزادی ۱۵۰ زندانی همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.

یدالله روحانی‌منش با اشاره به تداوم این روند حمایتی گفت: به مناسبت سوم خرداد، یادآور رشادت‌های حماسه‌سازان دفاع مقدس و حماسه فتح خرمشهر ۳۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد دیگر با کمک ستاد دیه و اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال آزاد می‌شوند.

او افزود: مابقی زندانیان نیز با اعمال بخشودگی یا پایان دوران حصر، به دستور مقام‌های قضایی استان و در چارچوب سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری آزاد می‌شوند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در کاهش جمعیت زندانیان و نظارت بر وضعیت محکومان، تاکید کرد: مقام‌های قضایی استان با بررسی دقیق پرونده زندانیان واجد شرایط (عمدتاً با جرایم سبک)، با آزادی ۱۵۰ نفر از آنان به‌مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر موافقت کردند.

روحانی‌منش همچنین بر نقش خیران و کمک‌های مردمی در تحقق این امر تأکید و تصریح کرد: با همکاری نهاد‌های حمایتی و قضایی، گام‌های مؤثرتری در راستای آزادسازی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد برداشته شود.