مدیرکل دامپزشکی استان از نظارت بازرسان دامپزشکی بر میادین عرضه دام در آستانه عید قربان در کشتارگاهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در آستانه عید قربان و اجرای رسم نیکوی قربانی، مدیرکل دامپزشکی استان از هماهنگی برای ذبح دام در روز عید قربان در کشتارگاهها و نظارت بازرسان بر میادین عرضه دام خبر داد و گفت: ۶۷گروه ثابت و سیار دامپزشکی در روز عید قربان، بر ذبح دام نظارت میکنند.
رمضانی افزود: ۶۷ گروه شامل ۲۸ گروه ثابت و ۳۹ گروه سیار ثابت و سیار دامپزشکی استان در روز عید قربان بر ذبح دام نظارت میکنند.