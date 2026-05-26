به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجتبی راعی فرماندار کاشان در مراسم تجلیل از خانواده‌های اهداکننده عضو با اشاره به اینکه هر عضو اهدایی می‌تواند جان چندین انسان را از مرگ حتمی نجات دهد، گفت: «فرهنگ‌سازی در زمینه اهدای عضو، وظیفه‌ای همگانی است که باید فراتر از اقدامات اداری، به یک باور عمومی و اخلاقی در جامعه تبدیل شود.»

رئیس دانشگاه علوم پزشگی کاشان از افزایش صد در صدی اهدای عضو در کاشان خبر داد و گفت: شهرستان کاشان رتبه دهم کشوری را به خود اختصاص داده است

ابراهیم کوچکی با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و نهاد‌های مردمی افزود: در سال جاری ۱۰ اهدای عضو در شهرستان کاشان ثبت شده است.

در پایان این مراسم به نام هر اهداء کننده عضو یک نهال غرس شد.