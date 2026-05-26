مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از اجرای موفق طرحهای تغذیه مصنوعی و آب و خاک در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سجاد قناعتیان گفت: با آبگیری ۴۰ میلیون مترمکعبی حاصل از اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی در سنوات گذشته، چالشهای تأمین آب در ۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی تحت پوشش قنوات و چاههای سطحی، بهطور کامل مرتفع شد.
او افزود: این اقدامات زیربنایی تأثیرات محسوسی بر افزایش کمیت و کیفیت منابع آبهای سطحی، قنوات و رودخانههای شهرستان جهرم دارد و علاوه بر تضمین پایداری تولید، موجب افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود وضعیت اقتصادی بهرهبرداران شده است.
در ادامه، رئیس اداره امور فنی و زیربنایی مدیر جهاد کشاورزی جهرم با تأکید بر اهمیت این طرحها بیان کرد: طرحهای مذکور فراتر از مدیریت منابع آبی، نقشی کلیدی در تثبیت اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها ایفا میکند. اریک افزود: تقویت سفرههای زیرزمینی و اطمینان از دسترسی به منابع آبی پایدار بسترساز رونق کشاورزی و تحقق اهداف امنیت غذایی کشور است.
مدیر جهاد کشاورزی جهرم در پایان بیان کرد: اجرای این طرحها گامی مؤثر در مقابله با تنشهای آبی و نمونهای موفق از مدیریت بهینه منابع در سال زراعی جاری است.