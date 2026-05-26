مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از استقرار ۶۶ اکیپ دامپزشکی ثابت و سیار در سراسر استان همزمان با فرارسیدن عید قربان خبر داد. این تیمها با هدف تضمین سلامت عمومی و بهداشت دام، بر فرآیند ذبح دامها در روز عید نظارت دقیق خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل دامپزشکی استان گفت: این اکیپها با حضور ۵۲ دامپزشک، ۳۹ بازرس گوشت و ۳۳ ناظر شرعی، از ساعت ۶ صبح روز عید تا ساعت ۱۳ آماده ارائه خدمات بهداشتی و شرعی هستند.
سید امید خلیلزاده افزود: هماهنگیهای لازم با شهرداریها، فرمانداری، دادستانی، اتحادیه قصابان و نیروی انتظامی برای آمادهسازی کشتارگاهها و جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام در معابر عمومی و کنار جادهها صورت گرفته است. وی ضمن تاکید بر رایگان بودن کشتار دام در کشتارگاهها در روز عید قربان، از نصب بنرهای آموزشی و ارسال پیامهای بهداشتی برای قصابان خبر داد.
او با اشاره به وجود ۸۰۰ بیماری قابل انتقال از دام به انسان، خاطرنشان کرد: ناظران بهداشتی در کشتارگاهها برای تشخیص و جلوگیری از انتقال بیماریها از طریق لاشه دام آماده خدمترسانی هستند و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی، لاشهها از چرخه مصرف خارج و معدوم خواهند شد.
وی از شهروندان درخواست کرد که دامهای مورد نیاز خود را از مراکز عرضه مجاز تهیه کنند و از قصابان نیز خواست تا حد امکان، کشتار دام خود را یک روز پیش از عید در کشتارگاههای رسمی انجام دهند تا گوشتهای عرضه شده، مراحل بهداشتی لازم را طی کرده باشند.
شهروندان میتوانند برای ارائه انتقادات و پیشنهادات خود با سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و شمارههای ۳۲۷۷۰۹۸۰ (اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی) و ۳۲۴۲۶۸۴۸ (اداره دامپزشکی ارومیه) تماس حاصل نمایند.