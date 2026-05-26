مادر شهیدان پاسدار مجید و طلبه بسیجی حسنعلی صادقی در سودجان استان چهارمحال و بختیاری تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: حاجیه‌خانم بتول شریف‌زاده پس از سال‌ها فراق دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

خسروی افزود: با حضور مردم پیکرمادر شهیدان پاسدار شهید مجید و طلبه بسیجی شهید حسنعلی صادقی در سودجان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گفته وی شهید مجید صادقی اردیبهشت‌۱۳۴۲ در شهر سودجان و مرداد ۱۳۶۵ در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش و در سمت فرمانده گروهان به فیض شهادت نائل آمد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان افزود: شهید حسنعلی صادقی نیز فروردین ۱۳۴۷ در سودجان متولد و بهمن ۱۳۶۴ در منطقه فاو عراق بر اثر اصابت ترکش و در سمت مبلغ به شهادت رسید.