به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سلماس از توزیع نیم تُن گوشت قرمز نذری بین خانوار‌های تحت حمایت این نهاد خبر داد.

مهدی خضرلو با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای حمایت از معیشت خانواده‌های نیازمند و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و نیکوکاران، مقدار ۵۰۰ کیلوگرم گوشت نذری تهیه و در قالب بسته‌های بهداشتی توزیع شد.

رییس کمیته امداد شهرستان سلماس در خصوص ارزش ریالی این اقدام خیرخواهانه تصریح کرد: ارزش ریالی این مقدار گوشت توزیع شده بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است که با مشارکت خیرین بزرگوار و مساعدت‌های مردمی تأمین شد.