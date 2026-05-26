رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو یکی از مهم‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی مشترک بین انسان و دام است که از نظر بهداشت عمومی اهمیت بسیار بالایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با نزدیک شدن به عید قربان، افزایش تماس با دام و ذبح غیربهداشتی می‌تواند خطر ابتلا به تب کریمه‌کنگو را افزایش دهد.

تب کریمه‌کنگو، یک بیماری ویروسی است که از دام آلوده یا کنه منتقل می‌شود.

قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به خطرات بیماری تب کریمه کنگو، گفت: این بیماری یکی از بیماری‌های مشترک انسان و دام است. اگرچه در دام‌هایی مانند گوسفند معمولاً بدون علامت یا با علائم خفیف بروز می‌کند، اما در انسان می‌تواند به شدت خطرناک باشد و با تب، خونریزی و علائم شدید همراه شود. در صورت عدم درمان، نرخ مرگ‌ومیر بیماری بین ۳۰ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود.

وی افزود: ابتلا به تب کریمه کنگو می‌تواند در همه مناطق کشور رخ دهد، اما مناطقی که دام در فضای باز نگهداری می‌شود یا تماس مستقیم با کنه‌های آلوده رایج است، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. برای پیشگیری از شیوع این بیماری، نگهداری بهداشتی دام‌ها اهمیت بالایی دارد.

توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرید

از خرید دام زنده و یا گوشت‌هایی که به صورت غیربهداشتی ذبح و عرضه می‌شوند، خودداری کنید.

دام زنده را از مراکز عرضه مجاز تحت نظر دامپزشکی خریداری کنید.

از ذبح دام در منازل و معابر عمومی خودداری کنید.

به هیچ وجه دامی را که دارای علائم بیماری و ناخوشی است، ذبح و مصرف نکنید.

گوشت تازه ۲۴ ساعت و جگر و سایر امعاء و احشاء دامی، ۴۸ ساعت قبل از مصرف، در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

از مصرف گوشت و جگر خام و نیم پز خودداری کرده و غذا‌های کاملاً پخته شده را مصرف کنید.

از دستکاری، کندن و یا له کردن کنه‌های موجود بر روی دام‌ها خودداری کنید.

از تماس با خون حیوان ذبح شده بر روی اندام‌های بدن خودداری کنید.