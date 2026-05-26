پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بر نقش کلیدی مدیریت ایمنی در حفظ منابع انسانی و پیشبرد اهداف راهبردی صنعت نفت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی در نشست همافزایی با شرکت ملی نفت در حوزه HSE اظهار کرد: شرکت ملی حفاری متعهد به ارتقای شاخصها و استانداردهای ایمنی در تمامی بخشهای این مجموعه بزرگ صنعتی است.
وی افزود: این شرکت با بسیج امکانات و بهرهگیری از دانش تخصصی کارشناسان، متعهد به ارتقای شاخصها و استانداردهای ایمنی در تمام بخشهای این مجموعه بزرگ صنعتی است.
فولادی با اشاره به شرح وظایف، جایگاه و نقش این شرکت در خط مقدم تولید، با استقبال از تعامل نزدیک با مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران، بر عزم جدی مدیریت ارشد این مجموعه بالادستی صنعت نفت در راستای پیادهسازی استانداردهای سختگیرانه ایمنی تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران بیان داشت: مدیریت ملی حفاری با اهتمام به ریسک بالا و مخاطرات عملیات حفاری، تلاش مضاعفی برای کاهش ضریب حوادث و نهادینهکردن فرهنگ ایمنی در کار داشته است.
فولادی توضیح داد: واحدهای پشتیبانی و تخصصی ایمنی باید با نگاهی حرفهای، منسجم و آیندهنگر عمل کنند تا ضمن حفظ سلامت منابع انسانی، زمینه کاهش حوادث و افزایش بهرهوری و راندمان کار در همه بخشهای شرکت فراهم شود.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به جایگاه راهبردی شرکت ملی حفاری در صنعت نفت گفت: سرمایه اصلی صنعت نفت، نیروی انسانی متخصص و توانمند آن است و تمامی فعالیتهای HSE باید در راستای حفظ سلامت و کرامت این سرمایه ارزشمند متمرکز باشد.
علیرضا نجومی به ویژگیهای تخصصی عملیات حفاری و تنوع خدمات جانبی فنی و مهندسی این صنعت اشاره کرد و افزود: با توجه به گستردگی فعالیتهای حفاری و شرایط دشوار کاری، نیازمند رویکردی پیشگیرانه و هوشمندانه در حوزه ایمنی هستیم.
وی گفت: اولویت، انجام کار ایمن است که این امر با پایش مداوم فرآیندها و آموزش مستمر کارکنان میسر میشود.
بر اساس این گزارش، در این نشست کارشناسان حاضر به بحث و تبادلنظر پیرامون چالشهای عملیاتی، لزوم بازنگری در دستورالعملها، استفاده از تجهیزات حفاظتی نوین و تقویت فرهنگ ایمنی در تمامی سطوح عملیاتی پرداختند و بر تداوم جلسات هماندیشی و نظارت دقیقتر بر پیادهسازی الزامات ایمنی تأکید کردند.
تقویت هماهنگی میان بخشهای عملیاتی، ایمنی و پشتیبانی، توجه ویژه به آموزش کارکنان، بهروزرسانی تجهیزات و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در پروژههای جاری از دیگر موارد مطرحشده در این نشست بود.