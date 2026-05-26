پخش زنده
امروز: -
همزمان با دهه امامت ولایت بیش از ۲۰۰ قلم لوازم ضروری زندگی در کاشان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان در مراسم توزیع این اقلام با تجلیل از اقدامات کمیته امداد شهرستان در حوزه توانمندسازی مددجویان ارزش این اقلام را هشت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برنامههای اشتغال و حمایت از خانوادههای تحت پوشش باید با نظارت مستمر تقویت و تثبیت شود.
مجتبی راعی همچنین بر ضرورت سعه صدر و تکریم ارباب رجوع در ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی کنونی باید با حوصله و سعه صدر دغدغههای مردم شنیده و مطالبات آنان بهطور جدی پیگیری شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان، هم گفت:این اقدام همزمان با فرارسیدن ایام فرخنده دهه امامت و ولایت و با هدف بهبود کیفیت زندگی خانوادههای نیازمند در سطح استان اجرا شد.
محسن حمیدی با بیان اینکه این اقدام در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و فراهم کردن حداقلهای زندگی عزتمندانه اجرا شد، افزود:در این مرحله اقلامی شامل یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، بخاری گازی، کولر آبی، آبگرمکن، پنکه، جاروبرقی و فرش به خانوارهای زیر پوشش این نهاد در استان اهدا شد.