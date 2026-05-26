خیابان‌های شهرستان قرچک برای هشتاد و ششمین شب متوالی شاهد حضور پرشور و حماسی مردمی بود که در سوگ رهبر فقید خود و برای تجدید بیعت با آرمان‌های ولایت، صحنه‌هایی از ایستادگی و وحدت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی انقلابی و ولایت‌مدار قرچک در هشتاد و ششمین ایستگاه از حضور میدانی خود، بار دیگر ثابت کردند که پیوند مردم و رهبری گسستنی نیست. این اجتماع که پس از عروج شهادت‌گونه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به صورت مستمر و خودجوش شکل گرفته است، شب گذشته نیز با طنین شعار‌های وحدت‌آفرین و عزاداری باشکوه ادامه یافت.

حاضران در این قرارِ شبانه، ضمن گرامیداشت یاد رهبر برگزیده جدید، اعلام کردند که این حضور نه تنها یک سوگواری، بلکه بیعتی دوباره برای صیانت از نظام و حفظ راه شهیدان است تا به همگان نشان دهند ایستادگی مردم قرچک، همچون همیشه، تزلزل‌ناپذیر است.