پخش زنده
امروز: -
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره هشدار داد: اگر مورد حمله قرار بگیریم، حملات ما شدیدتر، سنگینتر و قویتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار ابوالفضل شکارچی در مصاحبه با شبکه الجزیره اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران برای جنگ آماده است و در صورت حمله جدید آمریکا و رژیم صهیونی، بانک اهدافش را شناسایی کرده است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: پاسخ به هرگونه تجاوز جدید با آنچه قبلاً بوده متفاوت خواهد بود، دشمنان قطعاً با غافلگیریها و تاکتیکهای جدید رو به رو خواهند شد و حملات ایران، در صورت ورود منطقه به دور دیگری از جنگ فراتر از مرزهای منطقه خواهد رفت و بسیار شدیدتر، سنگینتر، خشونتآمیزتر و قویتر از دو جنگ قبلی خواهد بود.
سردار شکارچی همچنین هشدار داد: اگر جنگ دوباره آغاز شود و از صادرات ایران جلوگیری شود، جمهوری اسلامی ایران از خروج نفت از منطقه جلوگیری خواهد کرد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پاسخ به تهدیدات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی، گفت: در صورت حمله واشنگتن و تلآویو به زیرساختهای ضروری و حساس، زیرساختهای منطقه را نابود خواهد کرد.
سردار شکارچی در مورد تنگه هرمز تاکید کرد: ایران با هدف ایجاد امنیت و حفاظت از تجارت و اقتصاد بینالمللی، این آبراه حیاتی را قاطعانه و با قاطعیت مدیریت خواهد کرد و با تمام توان از منافع خود دفاع خواهد کرد.
متن مصاحبه دربه شرح ذیل است:
هم اکنون مذاکراتی بین تهران و واشنگتن در حال انجام است. نیروهای مسلح ایران این مذاکرات را چگونه میبینند و آیا در این شرایط انتظاری از اقدام نظامی وجود دارد؟
از الجزیره به دلیل پوشش رسانهای حرفهایاش در طول جنگ علیه ایران و همچنین پوشش جنگهای فلسطین، غزه و لبنان تشکر میکنم. عملکرد آن عالی بود، که از یک شبکه خبری متعلق به جهان اسلام و کشورهای آن انتظار میرود.
ما، به عنوان نیروهای مسلح ایران، همیشه آماده مقابله با هر تهدیدی هستیم. در هر صورت، سه حوزه - نظامی، مردمی و دیپلماتیک - در جمهوری اسلامی هماهنگی بسیار خوبی دارند.
امروز، به خواست خدا، انتظار داریم که به سومین پیروزی خود در عرصه دیپلماتیک دست یابیم که مکمل دو پیروزی جمهوری اسلامی در جبهه نظامی و از طریق حضور مردمی حمایتگر در شهرهای مختلف ایران است.
گفتمان آمریکاییها حاکی از آن است که اگر این مذاکرات با ایران شکست بخورد، گزینههایی از جمله گزینه نظامی و بازگشت به جنگ روی میز است. ایران چگونه با این تهدیدها برخورد خواهد کرد؟ و واکنش ایران چه خواهد بود؟
ما بارها اعلام کردهایم که ما هرگز آغازگر جنگ نخواهیم بود، بلکه پایان آن را تعیین خواهیم کرد و این سیاست کلی جمهوری اسلامی است. اگر آمریکاییها، رژیم صهیونیستی و کودککشها از جنگ تحمیلی دوازده روزه سال گذشته و جنگ رمضان اخیر درس گرفته باشند، تهدیدهای آنها بیاساس خواهد بود.
اما اگر درس نگرفتهاند و اشتباه کردهاند، باید مطمئن باشند که ضرباتی که از نیروهای مسلح ایران و مردم ایران دریافت خواهند کرد، بسیار شدیدتر، شدیدتر، خشنتر و قدرتمندتر از دو جنگ قبلی خواهد بود.
از این فرصت استفاده میکنم و میگویم که آمریکاییها نمیتوانند ادعا کنند که در این جنگ حتی یک پیروزی هم به دست آوردهاند. هر چه بیشتر این دو جنگ را بررسی کنیم، بیشتر میبینیم که آمریکاییها و صهیونیستها چیزی جز شکست به دست نیاوردند.
رژیم صهیونیستی نیز همین تجربه را داشت. از جنوب تا شمال و از شمال تا جنوب، سرزمینهای اشغالی زیر آتش شدید نیروهای مسلح ما قرار داشت.
باید در اینجا تأکید کنم که در طول دو جنگ گذشته، رژیم صهیونیستی دیگر حتی یک بندر یا پایگاه نظامی سالم ندارد. تمام پالایشگاهها، فرودگاهها و پایگاههای نظامی و امنیتی آن مورد حملات ویرانگر قرار گرفتند.
کمترین تعداد تلفاتی که متحمل شدند. رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی گذشته تقریباً ۱۸۰۰ کشته و ۹۰۰۰ زخمی داشت و قادر به تأمین نیازهای جمعیت در سرزمینهای اشغالی نیست.
امروز، آمریکا و رژیم صهیونیستی از مشکلات اقتصادی و روانی و همچنین فروپاشی ارتشهایشان رنج میبرند. ما باید واقعیت را بیان کنیم: اگر دشمن قصد تهدید داشته باشد، چیزی از ارتش، منافع یا سرمایهگذاریهایش در منطقه باقی نخواهد ماند.
ما در اجرای استراتژیهای خود گام به گام و مرحله به مرحله پیش میرویم. ما معتقدیم که اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود، هیچ نفتی از منطقه صادر نخواهد شد.
اگر زیرساختهای اساسی، حیاتی و حساس جمهوری اسلامی توسط آمریکاییها و رژیم صهیونیستی هدف قرار گیرد، هیچ زیرساختی در منطقه یا حتی فراتر از آن سالم نخواهد ماند. ما این اهداف را مشروع میدانیم.
کشورهای منطقه میگویند که ایران در طول جنگ به آنها حمله کرده است و این باعث کاهش اعتماد بین ایران و همسایگانش میشود. شما چگونه این حمله به کشورهای منطقه را توجیه میکنید؟ ثانیاً، آیا معتقدید که پس از این حملات، اعتماد بین تهران و همسایگانش قابل بازیابی است؟
ما منتظریم که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه غرب آسیا، سرزمینها یا آبهای ساحلی خود را در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی قرار ندهند. بگذارید صریح بگویم: اگر آمریکاییها به سرزمینها و حریم هوایی کشورهای منطقه دسترسی نداشتند، بدون جنگ منطقه را ترک میکردند و نیازی به جنگ نبود.
ببینید، پایگاههای آمریکا در این سرزمینها قرار دارند و از همین پایگاهها است که به ما حمله میشود. در واقع، ما به هیچ وجه حاکمیت ملی کشورهای همسایه خود را نقض نکردهایم، نقض نمیکنیم و نقض نخواهیم کرد. اگر امروز اقتصاد جهانی با مشکلاتی مواجه است، به دلیل حضور آمریکا در منطقه است.
ما معتقدیم که مدیریت تنگه هرمز با هدف ایجاد امنیت و حفظ تجارت بینالمللی و اقتصاد است تا منافع آن نصیب همه مسلمانان و کشورهای اسلامی شود.