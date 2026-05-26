به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت: بخش‌های مختلف این نمایشگاه شامل زندگینامه پیامبران؛ ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)؛ معراج پیامبر؛ جنگ خیبر؛ موضوع فدک؛ هجرت پیامبر (ص)؛ واقعه غدیر؛ زندگی؛ ازدواج و شهادت حضرت زهرا (س) آرامگاه امام حسین؛ حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر (هم) و واقعه عاشورا به صورت نقاشی و ماکت به نمایش گذاشته شده است.

محمود شفیق با بیان اینکه این نمایشگاه چندبار در کربلای معلی برگزار شده است افزود: اطلاعات این نمایشگاه به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو در سایت مجتمع مهدیون ارائه شده است.

وی افزود: ۳۲ فراز از دعای ندبه نیز به تازگی تصویرسازی و به نمایشگاه اضافه شده است.

علاقمندان می‌توانند جمعه شب‌ها و در مناسبت‌های مختلف از این نمایشگاه دیدن کنند.