برپایی نمایشگاه تجسمی و معرفتی
نمایشگاه تجسمی و معرفتی در مجتمع مهدیون کرج پذیرای علاقمندان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت: بخشهای مختلف این نمایشگاه شامل زندگینامه پیامبران؛ ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)؛ معراج پیامبر؛ جنگ خیبر؛ موضوع فدک؛ هجرت پیامبر (ص)؛ واقعه غدیر؛ زندگی؛ ازدواج و شهادت حضرت زهرا (س) آرامگاه امام حسین؛ حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر (هم) و واقعه عاشورا به صورت نقاشی و ماکت به نمایش گذاشته شده است.
محمود شفیق با بیان اینکه این نمایشگاه چندبار در کربلای معلی برگزار شده است افزود: اطلاعات این نمایشگاه به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو در سایت مجتمع مهدیون ارائه شده است.
وی افزود: ۳۲ فراز از دعای ندبه نیز به تازگی تصویرسازی و به نمایشگاه اضافه شده است.
علاقمندان میتوانند جمعه شبها و در مناسبتهای مختلف از این نمایشگاه دیدن کنند.