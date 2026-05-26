بیمارستان شهید رجایی بابلسر با جذب بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال کمک‌های مردمی و اجرای طرح‌های کلان توسعه‌ای، به قطب خدمات تخصصی سرطان در منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس بیمارستان شهید رجایی بابلسر با تشریح عملکرد این مرکز در سال جاری گفت: این بیمارستان به عنوان یکی از مراکز تخصصی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل، توانسته است حجم قابل توجهی از خدمات درمانی و تشخیصی را به بیماران، به‌ویژه مبتلایان به سرطان ارائه دهد.

دکتر علی شبستانی منفرد افزود: در این مدت ۱۱ هزار و ۶۹۹ بیمار در بخش سرپایی و ۲ هزار و ۷ نفر در بخش بستری پذیرش شده و خدمات درمانی لازم را دریافت کرده‌اند.

او ادامه داد: در حوزه خدمات پاراکلینیکی نیز ۲۲ هزار و ۱۱۰ خدمت تشخیصی به مراجعان ارائه شده است که این آمار بیانگر ظرفیت بالای فنی و تجهیزاتی این مرکز در منطقه است.

رئیس بیمارستان شهید رجایی بابلسر در خصوص گستره جغرافیایی بیماران تصریح کرد: ۴۵ درصد از مراجعین مربوط به بابل و بابلسر، ۵۲ درصد از سایر شهرستان‌های استان و ۳ درصد از خارج از استان بوده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده نقش فرامنطقه‌ای و حیاتی این بیمارستان در شمال کشور است.

دکتر شبستانی منفرد با اشاره به نقش برجسته نیکوکاران در ارتقای کیفیت درمان گفت: میزان مشارکت خیرین سلامت در این مرکز به بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال رسیده است که این مبالغ صرف خرید تجهیزات حیاتی نظیر ژنراتور، دستگاه‌های اسپلیت، تجهیز بخش رادیوتراپی و بهسازی زیرساخت‌های عمرانی شده است.

وی در پایان افزود: علاوه بر اعتبارات خیرین، بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال نیز در حوزه‌های تجهیزات پزشکی و پروژه‌های عمرانی از جمله بازسازی ساختمان شتاب‌دهنده و ادامه روند ساخت بیمارستان ۲۸۵ تختخوابی هزینه شده است تا مسیر ارتقای رضایتمندی بیماران با شتاب بیشتری دنبال شود.