معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به استان کرمان، روند اجرای برنامه احیای تالاب جازموریان و راهکار‌های کنترل گرد و غبار ناشی از خشکی این تالاب را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، به همراه مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها و دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار به استان کرمان سفر کرد.

این سفر با هدف هماهنگی در خصوص برنامه‌های احیای تالاب جازموریان، کنترل گرد و غبار ناشی از خشکی این تالاب و همچنین شرکت در کمیته استانی تالاب‌های استان کرمان انجام شد.

در جریان این سفر، بازدیدی نیز از سایر پهنه‌های آبی استان از جمله پهنه نمک سیرجان و تالاب فصلی مخرگه در شهرستان شهر بابک انجام گرفت.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از آخرین وضعیت این دو پهنه نمکی که عمدتاً بر اثر سیلاب‌های فصلی آبگیری می‌شوند، اظهار کرد: این دو پهنه که مجموعاً بیش از ۱۰۰ هزار هکتار مساحت دارند، باید از نظر ارزش‌ها، خدمات، کمیت و کیفیت منابع آبی با دقت بیشتری مورد بررسی و پایش قرار گیرند.

وی افزود: با انجام بررسی‌های میدانی و مطالعات دقیق، مسیل‌های منتهی به این پهنه‌ها شناسایی شده و برنامه‌ریزی لازم برای آنها صورت گیرد.

ساسان کفایی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت تالاب‌ها و پهنه‌های آبی در تعادل اکولوژیکی منطقه گفت: استان کرمان با وجود تنوع اقلیمی، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تالاب‌ها و پهنه‌های نمکی دارد که حفاظت، احیا و مدیریت اصولی آنها می‌تواند نقش مهمی در کاهش آثار تغییرات اقلیمی، حفظ تنوع زیستی و کنترل کانون‌های ایجاد گردوغبار داشته باشد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با تأکید بر لزوم ارتقای مناطق دارای حیات وحش در شهرستان شهر بابک، خواستار قرار گرفتن این موضوع در دستور کار شد.

در ادامه این سفر مقرر شد مسائل مربوط به تالاب جازموریان با حضور برخی اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بررسی اجرای برنامه احیای تالاب جازموریان بررسی اجرای برنامه احیای تالاب جازموریان بررسی اجرای برنامه احیای تالاب جازموریان بررسی اجرای برنامه احیای تالاب جازموریان





