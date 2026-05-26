برای نخستین بار در تاریخ ورزشهای رزمی استان اردبیل، ۱۴ رزمیکار این خطه موفق به دریافت احکام رسمی کمربند مشکی دان ۱ و ۲ از کنفدراسیون کیکبوکسینگ آسیا (واکو) شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در مراسمی که با حضور ناصر نصیری، رییس انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران و رییس کنفدراسیون آسیا برگزار شد، احکام فنی این ورزشکاران که پس از موفقیت در آزمونهای تخصصی صادر شده بود، به آنها اعطا شد.
محسن آذرتاج، رییس کمیته کیک بوکسینگ واکو استان اردبیل، با اشاره به بینظیر بودن این رویداد در تاریخ ورزشهای رزمی استان، اظهار کرد: از آنجا که «واکو» تنها مرجع رسمی کیک بوکسینگ مورد تایید کمیته بینالمللی المپیک (IOC) است، این مدارک دارای اعتبار کامل بینالمللی بوده و مسیر حضور ورزشکاران اردبیلی را در میادین المپیکی و مسابقات تحت نظارت شورای المپیک آسیا هموار میکند.
علی فروغی، رامین عالینژاد، حسن فلاحی، سعید شادمانی، علی شعبانی، امین زند، بهمن عصمتخانی، جاوید میرزاعلیزاده، مهدی میرزاعلیزاده، علیرضا حضوری، رضا نیکزاد، مهران عباسی، محمد احمدنیا و عرفان سبلانی، ۱۴ ورزشکار شایستهای هستند که موفق به کسب این احکام شدهاند.
به گزارش ایرنا، ورزش رزمی کیک بوکسینگ ترکیبی از رشتههای رزمی موای تای، کاراته و بوکس است که بیش از ۳۰ سال از تولد آن میگذرد، در کیک بوکسینگ زدن حریفی که بر روی زمین افتاده ممنوع است.