به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت سیاح گفت: در پی خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز توسط فردی در یکی از مناطق شهرستان دشت آزادگان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۵ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز کشف و کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌های کشف شده را بالغ بر ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ بیت سیاح ادامه داد: در این زمینه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.