اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه همزمان با فرا رسیدن عید سعید قربان، آمادگی خود را برای دریافت نذورات، گوشت قربانی و کمکهای نقدی مردم شریف و نوعدوست این شهرستان جهت توزیع میان مددجویان و خانوادههای نیازمند اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس بهزیستی فیروزکوه با اشاره به جایگاه قربانی کردن و اطعام نیازمندان در فرهنگ اسلامی گفت: بهزیستی فیروزکوه همانند سالهای گذشته به عنوان واسطهای مطمئن میان نیکوکاران و نیازمندان، آماده دریافت نذورات مردمی، گوشت قربانی، گوسفند زنده وکمکهای نقدی خیّر و نوعدوست شهرستان فیروزکوه در هر میزان است.
علی اصغر عموزاده افزود: روشهای تعیین شده برای واریز هدایای نقدی شهرستان فیروزکوه عزیز به نیازمندان بدین شرح است: آدرس: سایت اداری جنب آتش نشانی اداره بهزیستی شماره کارت: ۴۱۷۴۰۳۴۵۴۱۸۵۵۴۶۷ و شماره شبا: IR ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۱۷۴۰۳۴۵۴۱۸۵۵۴۶۷ شناسه فیروزکوه: ۳۰۲۳۱۳۱۵۷۴۱۳۲۴۳۸۵۵۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره تماس: ۰۲۱۷۶۴۴۵۰۰۹ و ۰۲۱۷۶۴۴۷۸۶۰