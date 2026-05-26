کمیته گیاه‌پزشکی استان کرمان با هدف پایش جنگل‌ها و مراتع استان، بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی و ارائه راهکار‌های مقابله با آنها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ کمیته گیاه‌پزشکی استان کرمان با هدف پایش جنگل‌ها و مراتع استان، بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی و ارائه راهکار‌های مقابله با آنها، به میزبانی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور کارشناسان و مسئولان برگزار شد، علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به وسعت و اهمیت عرصه‌های طبیعی استان گفت: استان کرمان با بیش از یک میلیون هکتار جنگل و شش میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار مرتع، از استان‌های مهم کشور در حوزه منابع طبیعی به شمار می‌رود و حفاظت از این سرمایه عظیم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و علمی است.

وی با اشاره به گونه‌های مهم جنگلی استان افزود: در جنگل‌های کرمان که در ناحیه ایران تورانی قرار دارد، گونه‌هایی همچون بنه، بادام کوهی، ارس، ارژن، کهکم و دیگر گونه‌های بومی وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه عواملی نظیر تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی ها، بهره برداری انسان، چرای بی رویه دام و شیوع آفات و بیماری‌های مختلف طی سنوات گذشته، خسارات چشم گیری به توده‌های جنگلی وارد کرده است که از این جمله می‌توان به آفات و بیماری‌های بحرانی نظیر تشی، سوسک چوب خوار و لورانتوس و آفات نیمه بحرانی نظیر زنبور مغز خوار بادام کوهی و سپردار بادام کوهی اشاره کرد.

ابوالحسنی تأکید کرد: برگزاری کمیته‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی، نقش مهمی در شناسایی تهدیدها، تصمیم‌گیری دقیق و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت جنگل‌ها و مراتع استان دارد.

در ادامه، دکتر زهدی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان نیز با بیان اینکه مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی نیازمند پشتوانه علمی و پژوهشی است، اظهار داشت:این مرکز آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و پژوهشگران، در زمینه شناسایی آفات و بیماری‌ها، ارائه راهکار‌های علمی، آموزش بهره‌برداران و پشتیبانی تخصصی از برنامه‌های حفاظتی، همکاری لازم را با اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان داشته باشد.

وی افزود: پایش مستمر عرصه‌های جنگلی و مرتعی، شناسایی به‌موقع کانون‌های آلودگی و اجرای اقدامات کنترلی بر پایه یافته‌های علمی، از مهم‌ترین عوامل در صیانت از منابع طبیعی استان است.

در پایان این نشست بر تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، افزایش پایش میدانی، آموزش نیرو‌های اجرایی و بهره‌برداران و استفاده از روش‌های علمی مقابله با آفات و بیماری‌ها تأکید شد.