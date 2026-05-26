به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مردی ۳۶ ساله که با خرید کالا و ارائه فیش‌های واریزی جعلی در اپلیکیشن «دیوار»، از شهروندان ۵ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و در رشت دستگیر شد.

مأموران کلانتری ۱۲ فرماندهی انتظامی شهرستان رشت با برنامه ریزی دقیق فنی و عملیاتی، توانستند این کلاهبردار را به شهر رشت کشانده و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

این کلاهبردار پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.