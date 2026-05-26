سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل ضمن اعلام مراکز مجاز برای ذبح دام در روز عید قربان، از آمادگی کامل تیم‌های نظارتی برای مقابله با بیماری‌های مشترک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد جامعی ، بر لزوم ارتقای سلامت عمومی در آستانه عید سعید قربان تأکید کرد و اظهار داشت: از تمامی شهروندان تقاضا می‌شود به منظور حفظ سلامت خود و خانواده، دام‌های قربانی را صرفاً در کشتارگاه‌ها و مراکز تحت نظارت بهداشتی ذبح کنند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته برای تسهیل امور شهروندان در عید قربان افزود: با همکاری شهرداری، سه نقطه در داخل شهر اردبیل برای ذبح بهداشتی تدارک دیده شده است. همچنین در خارج از محدوده شهری، «میدان دواب جاده خلخال» و «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» آماده ارائه خدمات تحت نظارت کارشناسان بهداشتی و ناظران شرعی هستند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با بیان اینکه گرمای هوا خطر شیوع بیماری‌های مشترک را دوچندان کرده است، تصریح کرد: جدی‌ترین نگرانی ما در این فصل، بیماری تب خونریزی‌دهنده «کریمه کنگو» است. به همین منظور تمامی تیم‌های نظارتی و بازرسی در سراسر استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا از هرگونه اقدام غیربهداشتی جلوگیری کنند.

جامعی در ادامه به تشدید بازرسی‌های میدانی اشاره کرد و گفت: در جریان نظارت بر اماکن عرضه و سردخانه‌های استان، محموله‌ای به وزن ۲ هزار و ۶۴۰ کیلوگرم آلایش خوراکی دامی که به دلیل شرایط نامناسب «ارگانولپتیکی» آلوده و غیربهداشتی تشخیص داده شده بود، کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: این محموله سنگین بلافاصله امحاء و از چرخه مصرف انسانی خارج شد تا ضربه‌ای مهلک به سودجویان حوزه سلامت وارد شود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل در پایان با تأکید بر اینکه امنیت غذایی مردم خط قرمز این مجموعه است، یادآور شد: بازرسان دامپزشکی در ایام پیش رو به صورت شبانه‌روزی بر روند عرضه فرآورده‌های دامی نظارت دقیق خواهند داشت و کشتارگاه‌ها نیز در روز عید قربان فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد.