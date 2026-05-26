فرمانده گروه ۲۲ توپخانه ارتش در هرند: حمایت مردم مایه دلگرمی دفاع و دیپلماسی است؛ گوش‌به‌فرمان رهبری، آماده دفاع از کیان کشوریم.»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده گروه ۲۲ توپخانه ارتش شهرضا در تجمع شبانه مردم هرند با گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر گفت: این پیروزی‌های بزرگ در راستای تعامل و وحدت بین نیرو‌های مسلح و تحت فرماندهی امام راحل (ره) حاصل شد.

امیر سرتیپ دوم ستاد عبدالله کیان‌نژاد افزود: دشمن به هیچ قانونی پای بند نیست و در مذاکرات نیز به دنبال زیاده‌خواهی است؛ پس باید در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیار بود.

وی با تجلیل از بصیرت اقشار مختلف مردم افزود: حضور آگاهانه مردم به‌ویژه روستاییان و کشاورزان غیور که بیش از ۸۰ شب در میدان ایستادگی کردند، نشان داد که دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.

وی گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به دنبال فلج کردن توان هسته‌ای و در جنگ رمضان در پی تجزیه کشور بود که با بصیرت مردم و تلاش نیرو‌های مسلح این توطئه‌ها خنثی شد.

وی افزود: ما تا آخرین قطره خون گوش‌به‌فرمان مقام معظم رهبری هستیم و با پشتیبانی این ملت هوشیار، دست‌روی‌ماشه تا پای جان از کیان مملکت دفاع خواهیم کرد.