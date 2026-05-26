رئیس کل دادگستری استان تهران در سفری به شهرستان بهارستان، ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با مراجعان و صدور دستورات فوری برای تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی، چندین پروژه عمرانی را جهت تسریع در خدمات‌رسانی قضایی افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای سیاست‌های «برنامه تحول قوه قضائیه در جهت تکریم شهروندان» برای کاهش فاصله‌ی میان مسئولان و مردم، دکتر علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، میهمان مردم شهرستان بهارستان شد. ایشان اولویت برنامه خود را به ملاقات‌های مردمی اختصاص داد تا از نزدیک در جریان چالش‌های حقوقی و پرونده‌های طولانی‌مدت قرار گیرد.

در این نشست‌های صمیمی، پرونده‌های مورد نظر بازخوانی و دستورات قضایی مقتضی برای حل‌وفصل فوری آنها صادر گردید. القاصی‌مهر علاوه بر نظارت بر عملکرد شعب، پروژه‌های عمرانی جدیدی را در بخش اداری دادگستری این شهرستان افتتاح خواهد کرد که گامی موقت برای ارتقای رفاه مراجعان و افزایش سرعت پاسخگویی در سیستم قضایی منطقه محسوب می‌شود.

خبر تکمیل می‌شود..