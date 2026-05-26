معاون توسعه نرم افزار و تحول دیجیتال مرکز فناوری وزارت آموزش و پرورش گفت: با راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت نام در پنجره واحد وزارت آموزش و پرورش، ثبت‌نام دانش‌آموزان به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و نیاز حضوری والدین به مدارس کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صابر اسدی با حضور در برنامه سلام خبرنگار افزود: در ۴۸ ساعت گذشته، سامانه ثبت‌نام فعال شده و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند.

وی گفت: والدین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام و وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد فرزندشان، اطلاعات مورد نیاز را به صورت آفلاین از پایگاه داده دریافت و ثبت نام کنند. وی گفت: فرایند پیش ثبت‌نام شامل شش مرحله است و با ورود والدین به پنجره واحد آموزش و پرورش آغاز می‌شود. معاون مرکز فناوری وزارت آموزش و پرورش درباره شرایط تغییر مدرسه سامانه ثبت نام نیز گفت: "والدین می‌توانند با هر بار ورود به پنجره واحد، تا زمانی که مدیر مدرسه تایید نهایی را انجام نداده، مدرسه را تغییر دهند.

اسدی در خصوص تغییر مدرسه پس از تایید نهایی مدیر، اسدی افزود: تا قبل از آبان هر سال، والدین می‌توانند به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنند تا مدیر مدرسه امکان حذف دانش‌آموز و ثبت‌نام در مدرسه جدید را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت این سامانه، خاطرنشان کرد که این اقدام برای تسهیل فرآیند ثبت‌نام و کاهش مراجعه حضوری والدین به مدارس انجام شده است.