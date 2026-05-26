استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت تأکید کرد و از تعیین برنامه زمان‌بندی برای خروج ۴۸۰ روستای استان از تنش آبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در نشست سازگاری با کم‌آبی گفت: تأمین آب یکی از شروط اساسی اجرای فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی است و خوشبختانه بارش‌های امسال نسبت به بلند مدت افزایش ۱۴ تا ۱۸ درصدی داشته است، اما همچنان نیازمند مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعت و نیاز‌های زیست‌محیطی هستیم.

استاندار بر استمرار جلسات کارگروه سازگاری با کم آبی با توجه به اهمیت موضوع تأکید کرد و افزود: در ۶ ماهه اول سال، با توجه به گرمای هوا، برگزاری هر ماه جلسات کارگروه مورد تاکید است.

استاندار با اشاره به آمار آبفا مبنی بر تنش آبی ۶۰۰ روستای استان گفت: از این تعداد ۱۲۰ روستا از تنش آبی خارج شدند و برای ۴۸۰ روستای باقی‌مانده، باید برنامه زمان‌بندی دقیقی ارائه شود تا طی سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، سالانه ۲۴۰ روستا به تفکیک شهرستان از تنش آبی خارج شوند.

وی با بیان اینکه این برنامه باید به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها ابلاغ شود تا متناسب با منابع موجود، اولویت‌بندی روستا‌ها برای تأمین آب مشخص شود، افزود: مناطقی که سفر کردیم و به مردم قول رفع تنش آبی دادیم مثل شهرستان بهمنی در اولویت باشد.

رحمانی از اقدام مؤثر در کاهش ۴ درصدی هدررفت آب در سال گذشته ابراز خرسندی کرد و گفت: طبق مصوبه قبلی، هدف‌گذاری شده است که این رقم از ۵۲ درصد به ۴۰ درصد کاهش یابد.

وی همچنین بر لزوم بهره‌برداری از مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج، ۲ هزار متر مکعبی مزدک در هفته دولت و مخزن ۵ هزار متر مکعبی مهریان در دهه فجر امسال تأکید کرد و گفت: سایر مخازنی که قول اجرای آنها داده شده است نیز باید عملیاتی شوند، زیرا دولت برنامه‌های خوبی برای مخازن ذخیره آب دارد.

استاندار با بیان اینکه بیشترین مشکل در شهرستان بویراحمد وجود دارد، بر لزوم برخورد با انشعابات غیرمجاز و پر کردن چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر بیلان منفی در دشت‌ها نداریم، گفت: این به منزله برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی نیست و اگر نیازی به برداشت بود باید در چارچوب قانونی و پس از طی مراحل اداری انجام گیرد.

رحمانی از شرکت شهرک‌های صنعتی که نصب کنتور هوشمند را در واحد‌های صنعتی انجام داده بود قدردانی کرد و خواستار اولویت‌بندی واحد‌های بزرگ صنعتی حدود ۴۰ تا ۵۰ واحد برای نصب کنتور هوشمند توسط صنعت، معدن و تجارت در سال جاری شد.

وی با بیان اینکه هیچ تضمینی برای ترسالی سال آینده وجود ندارد، بر لزوم پیگیری تأمین اعتبار برای مصوبات نیازمند اعتبار، به‌ویژه مطالعات تأمین آب اراضی روستای فیروزآباد، و انعکاس آن به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها تأکید کرد.

وی خواستار ارائه گزارش جامع از وضعیت ایستگاه‌های پمپاژ و نظام بهره‌برداری توسط جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان شد.

آرش مصلح مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای با اشاره به بارش‌های تجمیعی سال زراعی جاری گفت: بارش‌ها ۶۸۵.۱ میلیمتر است که نسبت به سال گذشته ۱۰۱ درصد افزایش داشت و نسبت به بارش‌های بلند مدت افزایش ۱۴ درصدی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت سد‌های استان گفت: میزان پر شدگی سد کوثر ۸۶.۷ درصد و سد شاه قاسم با ۷.۲۵ میلیون متر مکعب ۸۰ درصد است.