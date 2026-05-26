به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدفرزاد حسینی با اشاره به آمار نهایی متوفیات ناشی از حوادث آبی در سطح استان اظهار کرد: مطابق بررسی‌های تخصصی و آمار‌های ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی استان، در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۲۳ نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داده‌اند.

وی در تشریح جزئیات این آمار افزود: از مجموع ۱۲۳ متوفای ناشی از غرق‌شدگی در یک سال گذشته، ۱۰۰ نفر مرد و ۲۳ نفر زن بوده‌اند که بررسی‌های کارشناسی برای تعیین علت قطعی و شرایط وقوع حوادث انجام شده است.

حسینی با مقایسه این آمار نسبت به سال گذشته تصریح کرد: در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۳۷ نفر (شامل ۱۱۳ مرد و ۲۴ زن) بر اثر غرق‌شدگی جان باخته بودند؛ بر این اساس آمار جان‌باختگان در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱۰.۲۲ (ده و بیست و دو صدم) درصدی همراه بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در مجاورت رودخانه‌ها و کانال‌های آب استان بیان داشت: اگرچه شاهد کاهش نسبی آمار هستیم، اما همچنان غرق‌شدگی یکی از علل جدی مرگ‌های غیرطبیعی در خوزستان به شمار می‌رود که نیازمند هوشیاری بیشتر شهروندان و تقویت زیرساخت‌های ایمنی در مناطق پرخطر است.

استان خوزستان به دلیل دارا بودن بیشترین حجم آب‌های سطحی و رودخانه‌های پرآب، همواره با چالش غرق‌شدگی به ویژه در فصول گرم سال رو‌به‌رو است که این آمار نشان‌دهنده ضرورت تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی در این حوزه است.