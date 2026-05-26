رقابتهای کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا ۷ تا ۱۰ خردادماه در شهر دانانگ ویتنام برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه برگزاری این رقابتها به وقت ایران به شرح زیر است:
چهارشنبه ۶ خردادماه:
ساعت ۱۱: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنج شنبه ۷ خردادماه:
ساعت ۷ تا ۱۰: رقابتهای مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
جمعه ۸ خردادماه:
ساعت ۷ تا ۹:۳۰: رقابتهای مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
ساعت ۱۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
شنبه ۹ خردادماه:
ساعت ۷ تا ۹:۳۰: رقابتهای مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
یکشنبه ۱۰ خردادماه:
ساعت ۷ تا ۱۰: رقابتهای مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق.