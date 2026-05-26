به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه برگزاری این رقابت‌ها به وقت ایران به شرح زیر است:

چهارشنبه ۶ خردادماه:

ساعت ۱۱: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنج شنبه ۷ خردادماه:

ساعت ۷ تا ۱۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۸ خردادماه:

ساعت ۷ تا ۹:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

ساعت ۱۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

شنبه ۹ خردادماه:

ساعت ۷ تا ۹:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۱۰ خردادماه:

ساعت ۷ تا ۱۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق.