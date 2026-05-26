خیر نیکاندیش آبادهای با فروش فیش حج تمتع خود، یک دستگاه دیالیز و تشک مواج به ارزش ۱۳ میلیارد ریال را به این مرکز درمانی اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محمدرضا نیکو گفت: در این اقدام ایثارگرانه، نیکاندیش آباده ای، با فروش فیش حج تمتع خود و اختصاص هزینهی آن به حوزه سلامت، یک دستگاه دیالیز پیشرفته و یک دستگاه تشک مواج را خریداری و به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده اهدا کرد.
مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت این اقلام اهدایی در ارتقای سطح خدمات درمانی بیمارستان بیان کرد: با توجه به نیاز مبرم بخش دیالیز این بیمارستان، دستگاه جدید بلافاصله نصب و راهاندازی شد و هماکنون در حال خدمترسانی به بیماران است و همچنین تشک مواج اهدایی نیز برای رفاه حال بیماران بستری و پیشگیری از زخم بستر در اختیار بخشهای مربوطه قرار گرفت.