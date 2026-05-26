انسجام و همگرایی اقوام و مذاهب کشور نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی کرد و آنها را در رسیدن به هدف‌های پلیدشان ناکام گذاشت.

همگرایی اقوام و مذاهب کشور، عامل خنثی شدن نقشه‌های دشمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی دیشب در دیدار با ائمه جمعه شیعه، اهل سنت و مدیر حوزه علمیه احناف تایباد گفت: دشمن برای ضربه زدن به کشور به دنبال ایجاد تفرقه در بین اقوام و مذاهب مختلف است و برای رسیدن به برنامه‌های از قبل طراحی شده خود از هر اهرمی استفاده می‌کند.

محمدعلی نبی پور افزود: دشمنان داخلی و خارجی برای نفوذ در بین اقوام و مذاهب کشور هزینه‌های زیادی پیش بینی کرده است و در حوادث دی ماه سال گذشته به دنبال ایجاد فضایی ناامن در جای، جای ایران بودند.

او ادامه داد: همراهی و تعامل اقشار مختلف مردم، علما، روحانیون با مسئولان و نیرو‌های مسلح نقش زیادی در کاهش تنش‌ها داشته است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: بینش و بصیرت همیشگی مردم شیعه و اهل سنت تایباد جای قدردانی دارد.

به گفته وی، تایباد در حوادث سال دی ماه پارسال یکی از مناطق امن کشور بود که این به برکت وجود مردم فهیم، علما، روحانیان و مدیران اثرگذار رقم خورد.

امام جمعه تایباد در ادامه گفت: وحدت بین ساکنان شیعه و اهل سنت این خطه مرزی همواره مثال زدنی است و دشمن نتوانست به اهداف شوم خود برسد.

حجت الاسلام حسین ملکی ابرده افزود: مردم این شهرستان مرزی در همه عرصه‌ها در کنار دولت بوده‌اند و پای کار انقلاب هستند و همیشه وفاداری خود را به نظام و کشور نشان داده‌اند.

او به افزایش بی رویه قیمت کالا‌ها در سطح بازار اشاره و اظهار کرد: گرانی و گرانفروشی در وضعیت فعلی کشور شرایط دشواری ایجاد کرده است و نظارت دستگاه‌ها بر بازار باید استمرار داشته باشد و با متخلفان برابر قانون برخورد جدی شود.

امام جمعه اهل سنت تایباد هم در ادامه گفت: ۲ جنگ اخیر اقتدار و صلابت کشور را به رخ جهانیان کشید و نشان داد که ملت ایران اسلامی هرگز زیر بار زور نخواهند رفت.

مولوی غلام نبی توکلی به جایگاه راهبردی تنگه هرمز برای ایران اشاره کرد و افزود: تنگه هرمز و مدیریت آن برای کشور ما یک موقعیت راهبردی محسوب می‌شود که دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته و امروز آنها به دنبال راه فرار از این باتلاق هستند.

او اظهار کرد: بدون شک پیروزی متعلق به جبهه مقاومت است، خون رهبر شهید، سرداران، نیرو‌های مسلح و مردم بیگناهی که در این جنگ‌های تحمیلی آمریکا و اسراییل بر علیه ایران به شهادت رسیدند پایمال نخواهد شد.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت احناف تایباد در ادامه گفت: دشمن به دنبال ضربه زدن به اعتقادات جهان اسلام است و از کوچکترین غفلت نهایت استفاده را می‌برد.

مولوی سید ابراهیم فاضلی افزود: دشمن از وحدت و انسجام جهان اسلام در هراس است و تاکنون همین یکپارچگی مسلمانان عاملی مهم برای از بین بردن هیمنه پوشالی آنها شده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.