به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مختار کرمی گفت: این اقدام در راستای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی بوشهر و گرامیداشت مفاخر بومی این دیار صورت گرفته است.

وی بیان کرد: نصب این تندیس، گامی نمادین برای معرفی مفاخر فراموش‌شده و زنده نگه داشتن یاد و نام بزرگانی است که بدون چشم‌داشت به شهرت، در تاریخ این مرزوبوم نقش ماندگاری از خود بر جای گذاشته‌اند.

سومین دوره رویداد ملی بوشهر، حسینیه مقاومت با محوریت معرفی و شناساندن بیشتر شخصیت ناخدا عباس دریانورد، ستایشگر برجسته اهل بیت (ع) و از بنیان‌گذاران سوگواری و سینه‌زنی سنتی بوشهر، خوزستان و جنوب کشور، دی سال گذشته با حضور مداحان، مسئولان کشوری و استانی، خانواده ناخدا عباس دریانورد و اقشار مختلف مردم در مسجد شنبدی بوشهر برگزار شد.