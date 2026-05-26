معاون خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر از نصب تندیس زندهیاد ناخدا عباس بوشهری مشهور به دریانورد در ورودی خیابان انقلاب در امتداد رویداد ملی حسینیه مقاومت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مختار کرمی گفت: این اقدام در راستای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی بوشهر و گرامیداشت مفاخر بومی این دیار صورت گرفته است.
وی بیان کرد: نصب این تندیس، گامی نمادین برای معرفی مفاخر فراموششده و زنده نگه داشتن یاد و نام بزرگانی است که بدون چشمداشت به شهرت، در تاریخ این مرزوبوم نقش ماندگاری از خود بر جای گذاشتهاند.
سومین دوره رویداد ملی بوشهر، حسینیه مقاومت با محوریت معرفی و شناساندن بیشتر شخصیت ناخدا عباس دریانورد، ستایشگر برجسته اهل بیت (ع) و از بنیانگذاران سوگواری و سینهزنی سنتی بوشهر، خوزستان و جنوب کشور، دی سال گذشته با حضور مداحان، مسئولان کشوری و استانی، خانواده ناخدا عباس دریانورد و اقشار مختلف مردم در مسجد شنبدی بوشهر برگزار شد.