راه اندازی دو موزه تخصصی در قلعه فلک الافلاک خرمآباد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از آمادهسازی زیرساختهای دو موزه تخصصی «مفرغ لرستان» و «سنگ، سفال و سکه» در قلعه تاریخی فلک الافلاک خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از راهاندازی موزه «سنگ، سفال و سکه» و همچنین موزه منطقهای «مفرغ» در عرصه قلعه تاریخی «فلکالافلاک» خبر داد.
عطا حسنپور گفت: موزهها زبان تاریخ و از مهمترین بازوان هویتی یک ملت به شمار میروند و استان لرستان نیز با برخورداری از آثار ارزشمند تاریخی، نیازمند توسعه و تقویت زیرساختهای موزهای است.
وی با اشاره به فعالیت هشت موزه در استان، افزود: پیش از شرایط جنگی اخیر، هشت موزه در لرستان فعال بود که شامل موزههای باستانشناسی و مردمشناسی در خرمآباد، کوهدشت در الیگودرز، بروجرد و نورآباد میشود، اما هم اکنون برخی از این موزهها به طور موقت تعطیل هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان همچنین از راهاندازی موزه نسخ خطی بروجرد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طرح محتوایی این موزه در حال تکمیل است و امیدواریم سال آینده شاهد افتتاح آن باشیم.
حسنپور با تأکید بر اهمیت موزه منطقهای مفرغ لرستان تصریح کرد: بیش از ۱۷ هزار شیء در گنجینه استان نگهداری میشود و با توجه به جایگاه تاریخی مفرغ لرستان، راهاندازی موزهای در شأن این تمدن باستانی ضرورتی انکارناپذیر بود.
وی افزود: از سال ۱۹۲۹ میلادی که نخستین اشیای مفرغی لرستان به دست قاچاقچیان اشیای عتیقه افتاد، آثار این استان در موزههای اروپایی و آمریکایی پراکنده شد و امروز تقریباً هیچ موزهای در جهان نیست که نمونهای از اشیای لرستان را در اختیار نداشته باشد.
به گفته او، بنای تاریخی سربازخانه در محدوده قلعه فلکالافلاک و باغ گلستان برای این موزه در نظر گرفته شده و با مساحت دو هزار متر مربع و ۲۴ اتاق بزرگ، ظرفیت مناسبی برای ایجاد موزه منطقهای مفرغ لرستان دارد.
حسنپور ادامه داد: طراحی موزه انجام شده و طرح محتوایی آن نیز امسال تکمیل میشود و امیدواریم سال آینده با حمایت استاندار و وزیر میراث فرهنگی، این موزه به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین از راهاندازی موزه سنگ، سفال و سکه در بنای تاریخی باشگاه افسران خرمآباد خبر داد و گفت: با توجه به ثبت جهانی دره خرمآباد و لزوم نمایش یافتههای کاوشهای باستانشناسی، ایجاد این موزه ضروری بود.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان افزود: طرح محتوایی این موزه دو سال پیش آماده شد، تجهیزات موردنیاز آن در سال ۱۴۰۴ خریداری شد و زیرساختهای سرمایشی، گرمایشی و تهویه نیز تکمیل شده است، اما به دلیل آسیبهای ناشی از جنگ و موجگرفتگی بنا، افتتاح آن با تأخیر مواجه شد.
او خاطرنشان کرد: ویترینهای موزه تهیه شده و اشیای مورد نیاز شامل آثار سنگی، سفالی و سکه نیز در حال آمادهسازی است و امیدواریم مراحل اولیه راهاندازی این موزه تا پایان سال جاری انجام شود.