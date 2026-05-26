پخش زنده
امروز: -
با راهاندازی پورتال جامع نرمافزار کتابخانهای «راهکار آذرسا» در دانشگاه بیرجند محدودیت دسترسی به منابع علمی در این دانشگاه برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در راستای ارتقای زیرساختهای دیجیتال و تسهیل دسترسی دانشگاهیان به منابع علمی، پورتال جامع نرمافزار یکپارچه مدیریت کتابخانهها «راهکار آذرسا» در کتابخانه مرکزی و مرکز نشر، کتابخانه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و کتابخانه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند استقرار یافت که امکان استفاده از خدمات کتابخانهای را بدون نیاز به فیلترشکن فراهم میکند.
با هدف بهینهسازی خدمات کتابخانهای و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، نرمافزار یکپارچه «راهکار آذرسا» در کتابخانههای منتخب دانشگاه به بهرهبرداری کامل رسید.
مهمترین ویژگی این سامانه جدید، حذف محدودیتهای مکانی برای کاربران است؛ بهگونهای که اساتید و دانشجویان برای بهرهمندی از خدمات کتابخانهای، دیگر نیازی به اتصال به شبکه خصوصی مجازی (VPN) دانشگاه ندارند.
این بستر با ایجاد یک پورتال اختصاصی، دسترسی به منابع کتابخانههای عضو را بهصورت متمرکز فراهم کرده و خدماتی نظیر جستجوی هوشمند منابع، تمدید و رزرو آنلاین، مشاهده سوابق امانات و پیگیری وضعیت بازگشت کتابها را در یک صفحه کاربری یکپارچه در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
بر اساس اعلام مودی، مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه، بهرهگیری از این پورتال نهتنها موجب تسریع در فرآیندهای امانتدهی شده، بلکه با ارائه خدمات غیرحضوری، نیاز به مراجعات حضوری را به حداقل میرساند.