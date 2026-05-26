پخش زنده
امروز: -
در راستای حفاظت از گونه ارزشمند و بومی سمندر لرستانی، کارشناسان حفاظت محیط زیست استان لرستان و شهرستان پلدختر، پایش میدانی زیستگاههای این گونه در معرض خطر را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: در این بازدید و پایش میدانی که از مناطق کوهستانی زیستگاههای سمندر لرستانی توسط کارشناسان حیات وحش حفاظت محیط زیست استان در شهرستان پلدختر صورت گرفت، ضمن بررسی وضیعت این گونه، بر اهمیت حفظ تنوع زیستی آندمیک و آموزش جوامع محلی تأکید شد.
کامران فرمان پور افزود: سعی می شود تا با کسب آمارهای منطقی در خصوص زاد و ولد دقیق و فرموله کردن آمار و نیز مشخص شدن وضعیت جمعیتی این گونه در مقایسه با سالهای گذشته بتوان راهکارهای مدیریتی مناسب را جهت حفظ و حمایت از این گونه اندمیک (سمندر لرستانی) انتخاب کرد.
وی گفت: یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از انقراض گونهها بررسی زیستگاهها و جمعیتهای موجود و انتخاب جمعیتها و زیستگاههای کلیدی و مناسب برای اجرای برنامه مدیریت و حفاظت گونه و افزایش سطح آگاهی از اهمیت حیات وحش و تنوع زیستی در بین مسئولان و مردم است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان بر مشارکت جوامع محلی در راستای حفظ و حفاظت ازاینگونه تاکید کرد افزود: در این راستا تعامل سازنده با ساکنان مناطق حاشیهای ضرورت دارد و یکی از ارکان اصلی حفاظت از حیات وحش، آموزش چهرهبهچهره و توانمندسازی جوامع محلی است؛ که با برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی، سعی داریم آگاهی عمومی را نسبت به ارزشهای زیستمحیطی منطقه افزایش دهیم تا مردم بومی به عنوان یاران محیط زیست در حفاظت از منابع آبی مشارکت فعال داشته باشند.
محسن امیری رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت محیط زیست استان گفت: این اقدام نظارتی در فصل بهار و همزمان با دوره تکثیر و فعالیتهای زیستی این گونه انجام گرفت که دارای ابعاد فنی و علمی متعددی بود.
امیری افزود: سمندر لرستانی به عنوان یکی از گونههای آندمیک (بومی) و استراتژیک در چشمههای زلال زاگرس شناخته میشود که وضعیت آن تحت نظارت و حمایت سازمان بینالمللی حفظ طبیعت (IUCN) قرار دارد. هرگونه تغییر در کیفیت یا کمیت منابع آبی این مناطق، مستقیماً بر بقای این گونه حساس تأثیرگذار خواهد بود.
امیری با توجه به نقش حیاتی سمندر لرستانی در زنجیره غذایی و تعادل بومشناختی زاگرس، اظهار داشت: این گونه به دلیل حساسیت بالای خود به تغییرات محیطی، به عنوان یک شاخص زیستی (Bio-indicator) برای سلامت کلی اکوسیستمهای آبی کوهستانی عمل میکند. حفاظت از این زیستگاهها، فراتر از نجات یک گونه خاص، به معنای حفظ منابع آب شیرین و پایداری اکولوژیک منطقه است.
علی آبسری نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر نیز گفت: به منظور بررسی اثر برخی پارامترهای محیطی از جمله تغییرات اقلیمی، زیستگاههای سمندر لرستانی به صورت مستمر پایشها میشوند.
وی افزود: بررسی وضعیت کمی و کیفی منابع آبی به دقت انجام پذیرفت تا اطمینان حاصل شود که زیستگاهها از آلودگیهای انسانی و طبیعی مصون هستند.
در جریان این بازدید میدانی، کارشناسان با انجام سرشماریهای بهاره، دادههای دقیقی از تراکم جمعیت، پراکنش جغرافیایی و وضعیت سلامت فیزیولوژیک نمونههای مشاهدهشده ثبت کردند.