برنامه‌های «تا نیایش»، با موضوع تاب‌آوری اجتماعی و «محفل»، همزمان با دهه ولایت، از شبکه‌های تهران و سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «تا نیایش»، با اجرای «محبوبه عزیزی» است و «فاطمه محمدی»، جامعه‌شناس، به تبیین موضوع تاب‌آوری اجتماعی در مواقع بحرانی، مهارت‌های مقابله با استرس، عوامل موثر در کاهش آسیب‌های روانی و راهکار‌های افزایش ظرفیت تحمل می‌پردازد.

همچنین بخش «خانه دوست» با موضوع زندگی پیرغلام امام حسین، «علی سادات رضوی» پخش خواهد شد. معرفی کتاب، تلاوت و ترجمه یک صفحه از قرآن کریم نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است.

برنامه «تا نیایش»، با تهیه‌کنندگی مشترک «سید علیرضا طباطبایی» و «رضا محمدنیا»، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی، هر روز ساعت ۱۲:۱۵، از شبکه تهران پخش می‌شود.

ویژه برنامه «محفل»، همزمان با دهه ولایت از چهارشنبه ۶ خر دادهر روز ساعت ۱۸ از شبکه سه پخش می‌شود

این برنامه با محوریت قرآن کریم و مفاهیم نورانی و با رویکردی نو به موضوعات قرآنی و مفاهیم عمیق کتاب الهی می‌پردازد و تلاش دارد تا مخاطبان را با زیبایی‌ها و حکمت‌های نهفته در کلام وحی بیشتر آشنا سازد.

«محفل» که پیش از این برای ایام ماه رمضان ضبط شده بود، به دلیل اعلام عزای عمومی، پخش آن به ایام پربرکت دهه ولایت موکول شد.