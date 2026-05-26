پخش زنده
امروز: -
دروازهبان تیم ملی هندبال بانوان گفت: رشد ورزش زنان ایران باعث شده رشتههایی مثل هندبال بیشتر دیده شوند و مسیر توسعه را با قدرت ادامه دهند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،زهرا افشاری، دروازهبان تیم ملی هندبال بانوان، در گفتوگویی درباره شرایط اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: خوشبختانه اردوی اول تیم ملی برگزار شده و بازیکنان با وجود شرایطی که در کشور وجود داشت، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند. شاید از نظر روحی و روانی شرایط برای همه سخت بود، اما خدا را شکر بازیکنان با انگیزه در اردو حاضر شدند و تمرینات را با جدیت دنبال میکنند.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در مسابقات قهرمانی آسیا عملکرد خوبی داشته باشیم و نتایجی در شأن هندبال بانوان ایران کسب کنیم.
افشاری درباره پایان لیگ برتر و نزدیک بودن آن به آغاز اردوهای تیم ملی نیز گفت: لیگ هفته گذشته به پایان رسید و این موضوع از یک جهت به حفظ آمادگی بدنی بازیکنان کمک میکند، چون همه در شرایط مسابقه بودند، اما طبیعی است که خستگی مسابقات لیگ هم وجود داشته باشد. با این حال اهمیت مسابقات آسیایی باعث شده همه بازیکنان با انگیزه بالا تمرین کنند تا بتوانیم نتیجه خوبی به دست بیاوریم.
دروازهبان تیم ملی هندبال بانوان همچنین درباره روند رشد ورزش بانوان ایران در سالهای اخیر عنوان کرد: خوشبختانه ورزش بانوان ایران در چند دهه اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشته و توجه بیشتر به ورزش زنان باعث شده رشتههای مختلف، بهویژه رشتههای تیمی مثل هندبال، در سطح بینالمللی بیشتر دیده شوند و مسیر توسعه را با سرعت بهتری طی کنند. امروز حضور بانوان ایرانی در مسابقات آسیایی و جهانی نشان میدهد که ظرفیت بالایی در ورزش بانوان وجود دارد و اگر حمایتها ادامه پیدا کند، قطعا موفقیتهای بیشتری هم به دست خواهد آمد.
افشاری همچنین درباره قرار گرفتن نام تیم ملی هندبال در بین کاندیداهای برترین تیم سال عنوان کرد: واقعا از این اتفاق خوشحال شدیم و این موضوع برای ما افتخار بزرگی است. دیده شدن زحمات تیم ملی هندبال بانوان اتفاق ارزشمندی است و امیدواریم بتوانیم با تلاش بیشتر افتخارات بیشتری برای ورزش بانوان ایران کسب کنیم.