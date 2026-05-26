استاندار یزد در پیامی عروج ملکوتی شهید والامقام محمد معراج نظری را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی در پیامی عروج ملکوتی شهید والامقام محمد معراج نظری را تسلیت گفت و برای خانواده داغدار نظری، مردم اردکان و سایر بستگان صبر جمیل و اجر جزیل را خواستار شد.
بنا به اعلام فرماندهی پادگان آموزشی حضرت ولی عصر (عج) اردکان محمدمعراج نظری، سرباز وظیفه جوان و فداکار ایست و بازرسی شهر عقدا، که چند روز پیش در حین انجام وظیفه بر اثر برخورد یک خودروی متواری به شدت مجروح و به کما رفته بود، جان به جانآفرین تسلیم کرد.