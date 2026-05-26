به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی در پیامی عروج ملکوتی شهید والامقام محمد معراج نظری را تسلیت گفت و برای خانواده داغدار نظری، مردم اردکان و سایر بستگان صبر جمیل و اجر جزیل را خواستار شد.

بنا به اعلام فرماندهی پادگان آموزشی حضرت ولی عصر (عج) اردکان محمدمعراج نظری، سرباز وظیفه جوان و فداکار ایست و بازرسی شهر عقدا، که چند روز پیش در حین انجام وظیفه بر اثر برخورد یک خودروی متواری به شدت مجروح و به کما رفته بود، جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.