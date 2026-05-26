مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بر لزوم اهتمام دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بر لزوم اهتمام دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید و از روند نامناسب در حوزه املاک مربوط به این دستگاه‌ها ابراز نگرانی کرد.

سیدمهدی هاشمی در نشست شورای دستگاه‌های نظارتی استان کرمان ضمن اشاره به اهمیت اجرای این قانون در پیشگیری از وقوع تخلفات و تسهیل فرآیند‌های حقوقی، افزود: دستگاه‌ها باید همکاری و دقت نظر لازم را در این زمینه داشته باشند تا اجرای قانون با موفقیت پیش رود.

وی گزارشی از وضعیت صدور اسناد مالکیت در استان کرمان ارائه داد و آمار‌های دقیقی از میزان جانمایی و صدور سند در حوزه‌های مختلف منابع طبیعی، کشاورزی، شهری، روستایی و سایر اراضی تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی تشریح کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان عنوان کرد: از مجموع وسعت ۱۸ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۶۰۰ هکتاری استان کرمان، در حوزه منابع طبیعی، از مجموع ۱۷ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۴۳۰ هکتار جانمایی شده، برای ۱۷ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۱۶ هکتار سند صادر گردیده که این رقم معادل ۹۹.۵۹ درصد اراضی جانمایی شده در این حوزه است.

هاشمی ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی برای ۲۹۶ هزار و ۴۲۸ کیلومتر سند صادر شده که ۵۹.۰۵ هکتار از اراضی جانمایی شده را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: در حوزه شهری نیز از ۱۹۱ هزار و ۴۷۹ هکتار اراضی جانمایی شده، ۱۰۹ هزار و ۷۷۰ هکتار سنددار شده است که نشان‌دهنده ۵۷.۳۳ درصد پیشرفت در این بخش است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در حوزه روستایی نیز از مجموع ۲۳ هزار و ۸۴۶ هکتار جانمایی شده، ۸ هزار و ۵۵۹ هکتار سند صادر شده است و در حوزه شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر نیز از مجموع ۳۳ هزار و ۱۸۱ هکتار جانمایی شده، ۱۰ هزار و ۶۳۲ هکتار سند صادر شده است.

وی افزود: در بخش سایر دستگاه‌ها نیز از ۲۴۳ هزار و ۶۴۸ هکتار جانمایی شده، ۷۶ هزار و ۳۵۵ هکتار معادل ۳۱.۳۴ درصد سند صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان این بخش از گزارش خود، تأکید کرد که به طور میانگین ۹۷ درصد از اراضی استان کرمان سنددار شده‌اند و این مهم گامی بلند در جهت تثبیت مالکیت‌ها و اجرای قوانین مرتبط با اموال غیرمنقول محسوب می‌شود.