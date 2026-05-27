پخش زنده
امروز: -
نماز عید سعید قربان با حضور مردم مومن و خداجوی خرمشهر در مسجد جامع اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماز روحبخش عید قربان با حضور مردم مومن و خداجوی شهرستان خرمشهر در مسجد جامع این شهر اقامه شد.
مردم مومن و ولایی این شهرستان با حضور در نماز عید سعید قربان اوج عشق و بندگی خود را به درگاه حضرت احدیت به نمایش گذاشتند.
در این روز جوانان، مردان و زنان مسلمان به یاد شکوه بندگی ابراهیمی بر آستان خدای باریتعالی سر تعظیم فرو آوردند و سجده بندگی به جا آوردند.
همچنین با حضور اقشار مختلف مردم و جوانان نماز عید قربان در مینوشهر نیز اقامه شد.
عید قُربان در روز دهم ذیحجه اقامه میشود و از عیدهای بزرگ اسلامی به شمار میرود.