معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در بازدید از جاده معادن جوبجی و طرح پل روستای جوکنک رامهرمز بر تسریع در رسیدگی به مشکلات این محور، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت مسیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم‌الهدایی با حضور در منطقه جوبجی رامهرمز از وضعیت جاده معادن این روستا بازدید کرد و وضعیت زیرساختی این مسیر ارتباطی، نقاط قوت و ضعف موجود و مسائل مرتبط با تردد و ایمنی مسیر مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مشکلات این محور، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت مسیر تأکید و در راستای رفع موانع موجود و تسهیل در تردد، دستورات لازم را صادر کرد.

علم الهدایی در ادامه سفر خود به رامهرمز، از مراحل پایانی تعمیرات پل روستای جوکنک در بخش رودزرد این شهرستان نیز بازدید و روند اجرایی این طرح را مورد بررسی قرار داد.