به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماز عید سعید قربان همزمان با سراسر کشور امروز در شهرستان آبادان با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی نماز جمعه اقامه شد.

مردم خداجوی این شهر با اقامه نماز در این روز با خدای خود به راز و نیاز پرداختند.

مردم انقلابی چوئبده هم با حضور در مسجد نماز عید سعید قربان را اقامه کردند و به شکرگذاری از خداوند متعال پرداختند.

در اروندکنار هم همزمان با روز دهم ذیحجه نماز عید قربان با حضور اقشار مختلف مردم اقامه شد.

عید سعید قربان یکی از اعیاد مهم در دین اسلام است که طبق احادیث نبوی فلسفه اصلی آن قربانی کردن نفس انسان در برابر گناهان است و عید قربان پس از روز عرفه فرصتی جدید برای ارتباط با خداوند را برای انسان‌ها فراهم می‌کند که باید آن را قدر دانست.